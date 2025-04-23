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Putin'in gizli oğlu ilk kez görüntülendi

Putin'in gizli oğlu ilk kez görüntülendi

04:0023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
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Ivan Vladimirovich Putin - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Ivan Vladimirovich Putin - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya lideri Vladimir Putin'in jimnastikçi Alina Kabaeva'dan olan 10 yaşındaki oğlu ilk kez görüntülendi. VChK-OGPU'nun "Rusya'nın en gizli ve muhtemelen en yalnız çocuğunun fotoğrafını elde etti” başlıklı haberi, emniyet güçleri ve gizli servislerle bağlantılı Kremlin karşıtı Telegram kanalı tarafından yayınlandı. Haberde, "Bu Ivan Vladimirovich Putin. Diğer çocuklarla neredeyse hiç iletişim kurmuyor, tüm zamanını korumalar, mürebbiyeler ve öğretmenlerle geçiriyor" ifadeleri kullanıldı. Siteye göre Ivan'ın şu anda 4 yaşında bir de kardeşi var.


#Rusya
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#Ivan Vladimirovich Putin
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