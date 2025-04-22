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Putin'den ateşkes açıklaması: 4 bin 900 kez ihlal edildi

Putin'den ateşkes açıklaması: 4 bin 900 kez ihlal edildi

10:0322/04/2025, Salı
DHA
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Putin geçici ateşkesi değerlendirdi
Putin geçici ateşkesi değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da sona eren geçici ateşkes süreciyle ilgili olarak, “Ukrayna'nın askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız” dedi. Putin, ayrıca ilan edilen ateşkesin sonuçlarını analiz edeceklerini aktararak, “Ukrayna'nın askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Ancak buna rağmen ateşkes süreci 4 bin 900 kez ihlal edildi” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da hafta sonu ilan edilen ve dün sona eren geçici ateşkesi değerlendirdi. Çatışmaların ateşkesin ardından devam ettiğini söyleyen Putin,
“Ateşkese olumlu bakıyoruz. Bu nedenle böyle bir inisiyatifte bulunduk. Herhangi bir barışçıl inisiyatife olumlu bakıyoruz. Kiev temsilcilerinin de bunu olumlu karşılayacağını umuyorum”
ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın, ilk başta ateşkes teklifini kabul etmediğini vurgulayan Putin,
“Ancak sonra orada daha akıllı şahıslar, büyük ihtimalle de yabancı küratörler, bu tür girişimlerin reddedilmesinin Kiev yönetimi için kaybetmek anlamına geldiğini söyledi. Bu nedenle Ukrayna yetkilileri hızlı şekilde bunu kabul etti”
diye konuştu.

Putin, ilan edilen ateşkesin sonuçlarını analiz edeceklerini aktararak,
“Ukrayna'nın askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız. Ancak buna rağmen ateşkes süreci 4 bin 900 kez ihlal edildi”
dedi.

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