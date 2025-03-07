Rejim artıkları kaos peşinde

ABD’li Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Rusya ile Suriye’deki yeni yönetim arasında süren müzakerelerin Rusya’nın ülkedeki askeri varlığının sürmesine karşılık ekonomik destek vermesi üzerine yoğunlaştığını iddia etti. Haberde Rusya'nın Suriye kıyılarına konuşlandırdığı askeri üslerini artırmayı hedeflediği ileri sürüldü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Rusya lideri Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların konuşulduğu kaydedilen haberde, Rusya'nın "Suriye'deki sosyo-ekonomik koşulları iyileştirmeye hazır" olduğunu belirtmesinin, ilişkilerin olumlu düzeyde bir başlangıca işaret ettiği ifade edildi. Haberde, bu görüşmenin ardından Rusya'nın Suriye'ye "nakit para teslim etmesinin" taraflar arasındaki ilişkilerin durumunu gösterdiği iddia edildi. Rusya’nın Suriye sahilindeki Lazkiye ve Tartus’ta biri deniz, diğeri hava üssü olmak üzere iki büyük askeri üssü bulunuyor.