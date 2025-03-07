Rejim artıkları kaos peşinde

İran destekli Esed rejimi artıkları, Lazkiye'de güvenlik güçlerine pusu kurup çatıştı. Çatışmalar sürerken güvenlik güçleri Lazkiye ve Tartus bölgesinde seferberlik ilan etti, bazı illerde sokağa çıkma yasağı getirildi.
Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimi sonrası İran destekli Esed rejimi artıkları ülkede kaos çıkarmak için eylemlerini sürdürüyor. Lazkiye'nin Ceble ilçesinde silah bırakmaya yanşmayan eski rejim mensuplarının güvenlik güçlerine yönelik pusu kurdu, Deniz Akademisi yakınlarında da güvenlik güçleriyle çatıştı. Yaşanan olaylarda en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Olay yerine gönderilen ambulanslar da İran destekli eski rejim mensuplarınca hedef alındı.
Güvenlik güçlerine pusu kuran gruplardan biri olarak bilinen ve kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurdu.
EK GÜÇLER SEVK EDİLDİ
Olay sonrası güvenlik güçleri Lazkiye ve Tartus bölgesinde seferberlik ilan etti. Çatışma noktalarına zırhlı araçların da yer aldığı takviye güçler sevk edildi. Tartus ve Humus'ta gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda eski rejim mensubunun yanı sıra aralarında Lübnanlı Dürzi lider Kemal Canbolat'ın olduğu yüzlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan eski Hava İstihbarat Şef i Tümgeneral İbrahim Huveyce'yi yakaladı. Devrik rejim unsurlarının saldırısını protesto için İdlib, Humus, Lazkiye ve Halep illeri ile Ceble'de binlerce kişi meydanlarda toplandı.
Moskova'dan askeri üs pazarlığı
- ABD’li Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Rusya ile Suriye’deki yeni yönetim arasında süren müzakerelerin Rusya’nın ülkedeki askeri varlığının sürmesine karşılık ekonomik destek vermesi üzerine yoğunlaştığını iddia etti. Haberde Rusya'nın Suriye kıyılarına konuşlandırdığı askeri üslerini artırmayı hedeflediği ileri sürüldü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Rusya lideri Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların konuşulduğu kaydedilen haberde, Rusya'nın "Suriye'deki sosyo-ekonomik koşulları iyileştirmeye hazır" olduğunu belirtmesinin, ilişkilerin olumlu düzeyde bir başlangıca işaret ettiği ifade edildi. Haberde, bu görüşmenin ardından Rusya'nın Suriye'ye "nakit para teslim etmesinin" taraflar arasındaki ilişkilerin durumunu gösterdiği iddia edildi. Rusya’nın Suriye sahilindeki Lazkiye ve Tartus’ta biri deniz, diğeri hava üssü olmak üzere iki büyük askeri üssü bulunuyor.