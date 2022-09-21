Rejim bölgesine dönen hapse giriyor

Bir yandan göçmenlerin dönmesi için sözde aflar çıkaran Suriye’deki Esed Rejimi, diğer yandan kendi kontrolu altındaki bölgelere dönenleri cezaevine atıyor. Rejim, birkaç hafta önce Türkiye’den ayrılıp Humus’un Auras köyündeki evlerine tekrar yerleşen ailenin tümünü tutukladı. Yerel kaynaklar, Esed güçlerinin ailenin evine baskın düzenlediğini ve ailenin 5 üyesini tutukladığını doğruladı. Gözaltına alınanlardan bir kadın ve iki çocuğun Humus merkezindeki 261 Askeri Güvenlik Şubesi’nde sorguya alındığı belirtildi. Yerel kaynaklar, ailenin akıbeti ile ilgili bir haber alınmadığını duyurdu.

NAAŞINI SİYAH TORBA İLE

TESLİM ETTİLER

Geçtiğimiz ay ise Muhammed Derbas isimli genç bir adam Türkiye’den Esed Rejimi’nin kontrolündeki Halep’e döndükten yaklaşık bir hafta sonra tutuklandı. Asker olmayı kabul etmediği için işkence altında hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, Derbas’ın kendisinden önce karısını ve çocuklarını Halep şehrine gönderdiğini, geldikten sonra tutuklandığını duyurdu. Talihsiz adamın naaşının, eşine siyah bir torba içinde teslim edildiği öğrenildi.

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111 bin kişi gözaltında kayboldu

Suriye Rejimi, resmi medyada mültecilere yönelik, sürekli ‘geri dönün’ çağrısı yapıyor. Ancak Suriye’ye geri dönenlerin sayısı sürekli azalıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye Rejimi’nin geri dönenlere uygulanan insan hakları ihlalleri nedeniyle, Suriye’nin mültecilerin dönüşü için hâlâ güvenli olmadığını doğruladı. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından yayınlanan son rapora göre 2011’den 2022’ye kadar, 3 bini çocuk 6 bini kadın, 111 bin kişi gözaltında kayboldu. Raporda Suriye’de rejim güçleri tarafından her yıl yüzlerce insan gözaltına alındığı kaydedildi.

GÜNDEM Suriye’de 111 bin kişi gözaltında kayboldu