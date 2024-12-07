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Rejim yerine meclis konseyi

Rejim yerine meclis konseyi

04:007/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani
HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani

Suriye ordusuna karşı 27 Kasım'da saldırı başlatan muhalif güçlerden Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani, CNN International’a röportaj verdi. Hedeflerinin Esed ve ekibini devirmek olduğunu ifade eden Colani, “Suriye, tek bir yöneticinin keyfi kararlar aldığı bir yönetim sistemini değil, kurumsal bir yönetimi hak ediyor” dedi. Ebu Muhammed el Colani, yıllar sonra basına verdiği ve Suriye'de tam yeri kamuoyuna açıklanmayan bir noktada yapılan ilk röportajında, kurumlara ve 'halk tarafından seçilen bir konseye' dayanan bir hükümet yaratma planlarından bahsetti. Colani, "Hedeflerden bahsettiğimizde, devrimin hedefi rejimi devirmek olmaya devam ediyor. Bu hedefi yerine getirmek için mevcut tüm araçları kullanmak hakkımız" iddiasında bulundu.


MEZHEPLER YÜZYILLAR BOYUNCA BİRLİKTE YAŞADI

'Rejimin yenilgisinin tohumlarını hep içinde taşıdığını' savunan HTŞ lideri, "İranlılar, zaman kazanarak rejimi yeniden canlandırmaya teşebbüs etti; sonrasında Ruslar da onu desteklemeye çalıştı. Ama gerçek hâlâ şu ki rejim ölü" ifadelerini kullandı. Colani, aynı zamanda ilk defa gerçek adını da kullandı. Buna göre, Colani'nin gerçek adı Ahmed el Şaraa idi. Colani, İslami yönetimden korkan insanların 'ya yanlış uygulamalarını gördüğünü ya da bunu düzgün bir şekilde anlamadığını' ileri sürdü. Colani, muhaliflerin “Esed rejimini devirmekte başarılı olması halinde, bir yönetişim ve kurumlar devletine” geçileceğini iddia etti. 'Kaos dönemlerinde belirli kişiler tarafından azınlıklara yönelik işlenmiş bazı ihlallerin olduğunu ancak kendilerinin bu konuları ele alacağını' savunan Colani, "Kimsenin bir başka grubu silme hakkı yok. Bu mezhepler, yüzyıllar boyunca bu bölgede birlikte var oldu ve kimsenin onları ortadan kaldırmaya hakkı yok" ifadelerini kullandı.


#Suriye
#rejim
#meclis

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