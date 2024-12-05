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Colani’den Irak’a uyarı: Haşdi Şabi’nin müdahalesini engelleyin

Colani’den Irak’a uyarı: Haşdi Şabi’nin müdahalesini engelleyin

17:255/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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HTŞ lideri Colani, Irak Başbakanı Sudani'ye görevini yapma çağrısında bulundu.
HTŞ lideri Colani, Irak Başbakanı Sudani'ye görevini yapma çağrısında bulundu.

Halep, İdlib ve Hama’yı Esed rejiminin elinden alan Suriye’deki muhalif gruplardan HTŞ’nin lideri Colani’den Irak’a uyarı geldi.

Esed rejiminin kontrol ettiği şehirlere düzenlediği operasyonlarla muhaliflere ait toprakları genişleten HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani, yayınladığı video ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani'ye çağrıda bulundu.


Görevlerini yapmaya çağırdı


Sudani'yi, İran'a bağlı Haşdi Şabi'nin Suriye'ye müdahale etmesine izin vermemeye davet eden Colani,
“Başta Muhammed Şiya es Sudani olmak üzere Iraklı siyasetçileri, Haşdi Şabi'nin Suriye'ye müdahalesini önlemek için görevlerini yapmaya çağırıyor ve bunu umuyoruz.”
ifadelerini kullandı. Çatışmaların Irak’a sıçramayacağını vurgulayan Colani, muhaliflerin Esed’i devirdikten sonra Bağdat'la stratejik ekonomik ve siyasi ilişkiler kurmak istediğini belirtti.



#Suriye
#Irak
#Halep
#Hama
#HTŞ
#Haşdi Şabi

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