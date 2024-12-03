Erdoğan ile Sudani Suriye’yi görüştü: Daha kötüye gitmeden siyasi sürece angaje olmalılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani telefon görüşmesinde Suriye'nin birliğine önem verdiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin birliğine, toprak bütünlüğüne önem verildiğini bu konuda Irak'la aynı noktada olduklarını belirtti. Ayrıca Erdoğan, Suriye Rejimi’nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye’nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti.
"Gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Rejimi’nin
durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları
gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin millî güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü
PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını
ifade etti"
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