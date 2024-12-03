Erdoğan ile Sudani Suriye’yi görüştü: Daha kötüye gitmeden siyasi sürece angaje olmalılar

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye’nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti.