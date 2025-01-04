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Rus uçağında teknik arıza: Mısır'a acil iniş yaptı

Rus uçağında teknik arıza: Mısır'a acil iniş yaptı

09:524/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
AA
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Bir Rus uçağı, motor arızası nedeniyle Mısır'a acil iniş yaptı.
Bir Rus uçağı, motor arızası nedeniyle Mısır'a acil iniş yaptı.

Rusya'ya ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle Mısır'da acil iniş yaptığı bildirildi.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cuma akşamı, Rus hava yolu şirketi Ural Airlines'a ait Airbus A-321 uçağı, 236 yolcusuyla Şarm eş-Şeyh'ten Rusya'nın Yekaterinburg kentine giderken Şarm eş-Şeyh Havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı." denildi.


Motorda teknik arıza

Uçağın pilotunun, kalkıştan 10 dakika sonra motorlardan birinde teknik bir arıza tespit edildiğine dair rapor ilettiği bildirilen açıklamada, "Teknik arızanın ardından, Rus uçağının pilotu derhal hava kontrol kulesinden acil iniş talep etti. Uçağın yerel saatle 16.55'te havalimanına güvenli bir şekilde inmesinin ardından tüm yolcular da emniyetli bir şekilde dış hatlar terminaline nakledildi." ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, uzman ekiplerin arızanın nedenin tespiti ve gerekli onarım için işlemlere başladığı kaydedildi.


#Mısır
#Rusya
#yolcu uçağı

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