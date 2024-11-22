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Rusya: Donetsk'te 7 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya: Donetsk'te 7 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

18:0322/11/2024, Cuma
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun son bir haftada Donetsk bölgesinde 7 yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Ayrıca, Rus ordusunun dün, Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın Dnipro kentindeki askeri sanayi fabrikalara yönelik saldırı düzenlediğine dikkat çekildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 16-22 Kasım'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.


Ukrayna'daki unsurlara yönelik hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna'nın askeri sanayi işletmeleri, enerji unsurları, askeri havaalanı altyapıları, İHA üretim ve depolama noktaları, mühimmat ve yakıt depoları, Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı merkezlerinin vurulduğu belirtildi.


Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun dün, Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın Dnipro kentindeki askeri sanayi fabrikalara yönelik saldırı düzenlediği ve bu saldırılar esnasında savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" balistik füzenin fırlatıldığına dikkat çekildi.


Son bir haftada Donetsk bölgesinde 7 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada,
"Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dalneye, Leninskoye, Novoalekseyevka, Novoselidovka, İlyinka, Novodmitrovka ve Makarovka yerleşim birimleri kurtarıldı"
ifadesi yer aldı.

Açıklamada, aynı tarihlerde, Amerikan yapımı 5 adet Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzesi ve 2 adet "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzesinin Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi.


82 Ukraynalı askerin esir alındığı bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 36 bin 500 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 481 tank ve zırhlı araç, 1490 çok namlulu roketatar, 18 bin 388 obüs ve havan topu ile 28 bin 637 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.



#Rusya
#savaş
#Ukrayna

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