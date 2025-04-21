Rusya duyurdu: Paskalya ateşkesi uzatılmayacak

Moskova yönetimi, Ukrayna tarafının da bu barış çağrısına uyarak karşılık vereceğini varsaydığını ancak olası ateşkes ihlallerine karşı da hazırlıklı olduklarını belirterek,

“Birliklerimiz, Ukrayna'nın olası provokasyonlarına ve ateşkes ihlallerine karşılık verecek şekilde teyakkuzda olmalıdır”