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Rusya duyurdu: Paskalya ateşkesi uzatılmayacak

Rusya duyurdu: Paskalya ateşkesi uzatılmayacak

10:1621/04/2025, Pazartesi
DHA
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Kremlin yönetiminden açıklama.
Kremlin yönetiminden açıklama.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile varılan Paskalya Bayramı ateşkesinin uzatılması yönünde bir talimat vermediğini bildirdi.

Kremlin, Paskalya Bayramı ateşkesinin uzatılmayacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile varılan Paskalya Bayramı ateşkesinin uzatılması yönünde bir talimat vermediğini açıkladı.

Üç günlük ateşkes ilan edilmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Paskalya Barışı" ilan etmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm çatışmalar duracak.

Moskova yönetimi, Ukrayna tarafının da bu barış çağrısına uyarak karşılık vereceğini varsaydığını ancak olası ateşkes ihlallerine karşı da hazırlıklı olduklarını belirterek,
“Birliklerimiz, Ukrayna'nın olası provokasyonlarına ve ateşkes ihlallerine karşılık verecek şekilde teyakkuzda olmalıdır”
uyarısında bulunmuştu.


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