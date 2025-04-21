Rusya duyurdu: Paskalya ateşkesi uzatılmayacak

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile varılan Paskalya Bayramı ateşkesinin uzatılması yönünde bir talimat vermediğini bildirdi.
Kremlin, Paskalya Bayramı ateşkesinin uzatılmayacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile varılan Paskalya Bayramı ateşkesinin uzatılması yönünde bir talimat vermediğini açıkladı.
Üç günlük ateşkes ilan edilmişti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Paskalya Barışı" ilan etmişti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm çatışmalar duracak.