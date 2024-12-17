Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Rusya Ombudsmanı duyurdu: Ukrayna ile esir takası görüşülüyor

Rusya Ombudsmanı duyurdu: Ukrayna ile esir takası görüşülüyor

Furkan Erten
13:4617/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rus yetkili büyük esir takasına işaret etti.
Rus yetkili büyük esir takasına işaret etti.

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi (Ombudsman) Tatyana Moskalkova, Rusya ve Ukrayna’nın büyük bir esir takası için görüştüğünü açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Cephe hattında çok sayıda esir alan taraflar, zaman zaman masaya oturarak rehine takası görüşmelerinde bulunuyor. Rusya’dan gelen son açıklama bu görüşmelerin başladığı yönünde.


Görüşme var, anlaşma yok

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi (Ombudsman) Tatyana Moskalkova, iki ülke arasındaki savaşa ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Moskalkova, Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası gerçekleştirmek için görüşmeler olduğunu duyurdu. Ombudsman, henüz bir anlaşma olmadığını da duyurdu.

Kuzey Kore askerleri öldü

Ukrayna, ABD ve Batı’dan aldıkları silah ve mühimmat desteği ile Rusya’ya saldırıyor. Moskova yönetimi ise yabancı savaşçılar ile Ukrayna topraklarında operasyonlara devam ediyor. Kuzey Kore askerlerinin de aralarında bulunduğu Rus birlikleri Kursk’taki operasyonlarını genişletmek istiyor. 30 Kuzey Kore askeri Rusya adına savaştığı Kurks cephesinde çıkan çatışmalarda öldürüldü.

Türkiye'nin arabuluculuğundaki takas Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük esir değişimiydi.

Türkiye’nin rolü

Ağustos ayında Batılı ülkeler ve Rusya arasında Ankara’da tutuklu takası gerçekleşmişti. MİT’in organizasyonunda gerçekleşen takas ve 26 kişiyi içermişti. Bu takas, Soğuk Savaş'tan bu yana görülen en büyük esir değişimi oldu. Eylül ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) insani arabuluculuk çalışmaları sonucu 206 esirin takası gerçekleştirilmişti. Türkiye’nin gündemdeki esir değişiminde de rolünün olması bekleniyor.





#Rusya
#Ukrayna
#Türkiye
#Kuzey Kore

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Samsun Çarşamba ilk işyeri kurası çekiliş sonuçları isim listesi