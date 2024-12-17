Rusya Ombudsmanı duyurdu: Ukrayna ile esir takası görüşülüyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Cephe hattında çok sayıda esir alan taraflar, zaman zaman masaya oturarak rehine takası görüşmelerinde bulunuyor. Rusya’dan gelen son açıklama bu görüşmelerin başladığı yönünde.





Görüşme var, anlaşma yok

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi (Ombudsman) Tatyana Moskalkova, iki ülke arasındaki savaşa ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Moskalkova, Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası gerçekleştirmek için görüşmeler olduğunu duyurdu. Ombudsman, henüz bir anlaşma olmadığını da duyurdu.

Kuzey Kore askerleri öldü

Ukrayna, ABD ve Batı’dan aldıkları silah ve mühimmat desteği ile Rusya’ya saldırıyor. Moskova yönetimi ise yabancı savaşçılar ile Ukrayna topraklarında operasyonlara devam ediyor. Kuzey Kore askerlerinin de aralarında bulunduğu Rus birlikleri Kursk’taki operasyonlarını genişletmek istiyor. 30 Kuzey Kore askeri Rusya adına savaştığı Kurks cephesinde çıkan çatışmalarda öldürüldü.

Türkiye'nin arabuluculuğundaki takas Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük esir değişimiydi.

Türkiye’nin rolü

Ağustos ayında Batılı ülkeler ve Rusya arasında Ankara’da tutuklu takası gerçekleşmişti. MİT’in organizasyonunda gerçekleşen takas ve 26 kişiyi içermişti. Bu takas, Soğuk Savaş'tan bu yana görülen en büyük esir değişimi oldu. Eylül ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) insani arabuluculuk çalışmaları sonucu 206 esirin takası gerçekleştirilmişti. Türkiye’nin gündemdeki esir değişiminde de rolünün olması bekleniyor.















