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Putin'in kimyasal silahlardan sorumlu komutanına scooter'lı suikast

Putin'in kimyasal silahlardan sorumlu komutanına scooter'lı suikast

Seren Som
10:3417/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
AFP
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İgor Kirillov'un hayatını kaybettiği patlama, Moskova’daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde meydana geldi.
İgor Kirillov'un hayatını kaybettiği patlama, Moskova’daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde meydana geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, scootera gizlenmiş patlayıcı infilak etti. Patlama sonucunda, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rusya'nın nükleer şefi General İgor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetti. Patlamada, 200 gram TNT kullanıldığı belirtildi. Ayrıca Kirillov'un ölümünden bir gün önce, Ukrayna’da savcılar tarafından ülkede kimyasal silah kullandığı için suçlu bulunduğu öğrenildi.

AFP’de yer alan son dakika haberine göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı
Igor Kirillov
, başkent Moskova'da meydana gelen bir patlamada hayatını kaybetti.
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova saati ile 6:12 civarında meydana gelen patlamanın,
scootera gizlenmiş bomba
nın infilak etmesi sonucunda gerçekleştiğini açıkladı.
  • Açıklamada, 54 yaşındaki Rusya'nın nükleer şefi Kirillov'un yanı sıra yardımcısının da öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada,
“17 Aralık sabahı Moskova'nın Ryazansky bölgesinde bir apartmanın girişinin yanında duran bir scootera yerleştirilen patlayıcı patlatıldı. Olay sonucunda Kirillov ve asistanı öldürüldü"
ifadeleri yer aldı.

Rus basınında yer alan habere göre, patlayıcıda
200 gram TNT
kullanılırken patlamaya ilişkin soruşturma açıldı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov

Ukrayna'da yaptırım listesindeydi

The Guardian’da yer alan habere göre, Kirillov ölümünden bir gün önce
Ukrayna’da savcılar tarafından ülkede kimyasal silah kullandığı için suçlu bulunmuştu.

2017’den beri görevde olan Kirillov, bu yılın ekim ayında
Ukrayna’da kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle yaptırım listesine alınmıştı.

  • Rusya’da Kirillov’un başında olduğu birim, radyoaktif, kimyasal ya da biyolojik saldırı durumlarına karşı savunma amacıyla çalışıyor.


#Rusya
#Moskova
#Patlama
#Suikast
#İgor Kirillov

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