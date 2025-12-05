Rusya Ukrayna'da bir haftada 7 yerleşim birimini ele geçirdi

Hafta içinde Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurlara yoğun saldırılar düzenledikleri belirtilen açıklamada, bunun sonucunda Ukrayna'nın askeri sanayi işletmeleri, yakıt ve enerji tesisleri, ulaşım ve havaalanı altyapısı, insansız hava araçları (İHA) üretim, depolama ve eğitim merkezleri, mühimmat ve roket yakıtı depoları ile Ukraynalı askerler ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı noktaların vurulduğu aktarıldı.