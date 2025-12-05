Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi'nin görüşmesi başladı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ı ziyaret eden Putin, ülkenin bağımsızlık mücadelesinde siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi'nin anıtına çiçek bırakarak, ziyaretçi defterini imzaladı. Putin, Yeni Delhi'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu meydanda, Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Modi tarafından resmi törenle karşılandı.





Törenin ardından Haydarabad Sarayı'nda, Putin ile Modi arasındaki görüşme başladı.





Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Modi, Putin'i Hindistan'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Putin'in Devlet Başkanı olarak Hindistan'a ilk ziyaretini 25 yıl önce gerçekleştirdiğini hatırlatan Modi, bu ziyaret esnasında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temelinin atıldığını söyledi.





Modi, Putin ile her görüşmesinde, Ukrayna kriziyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:





"Barışın en kısa zamanda sağlanmasını tutarlı şekilde savunuyoruz ve buna yönelik girişimleri destekliyoruz. Bu konuda birlikte çalışmalıyız. Dünyanın bu yolu izleyeceğinden eminim. Hindistan tarafsız bir ülke değil ve tarafsız bir yaklaşıma sahip değil. Belirli yaklaşımımız var ve bu yaklaşım barıştan yana. Barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları destekliyoruz. Bu yolu izleyen tüm ülkelerle birlikte yürüyeceğiz."

Başbakan Modi, Putin ile görüşmesinin ikili ilişkilere ivme kazandıracağını kaydetti.





"Hindistan ile ilişkilere değer veriyoruz"





Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin girişimlerinden dolayı Modi'ye teşekkür ederek, "Ukrayna'daki durum ve krizin çözümüne ilişkin ABD dahil diğer ortaklarla atılan adımlar hakkında bilgi verme fırsatım oldu." dedi.





Hindistan ile ilişkilere değer verdiklerini dile getiren Putin, şöyle devam etti:

"Son yıllarda ilişkilerimizi geliştirmek için çok çalıştık. Ülkelerimiz geliştikçe, devletlerimizin ekonomileri geliştikçe işbirliği imkanlarımız da genişliyor. Hava, uzay, yüksek teknoloji, yapay zeka gibi yeni alanlarda işbirliğimizi geliştiriyoruz. Askeri teknik alanda güvenilir ilişkilerimiz var. Tüm bu yönlerde ilerlemeyi hedefliyoruz. Bu, ilişkilerimizin düzeyini ve niteliğini gösteriyor."

Putin, ziyaret kapsamında Hindistan ile bazı anlaşmalar imzalayacaklarını belirtti.







