ABD'de savaşa mı giriyor? 'Vasiyetinizi hazırlayın' uyarısı

ABD'de savaşa mı giriyor? 'Vasiyetinizi hazırlayın' uyarısı

12:075/12/2025, Cuma
ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da ikamet eden vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunurken, Venezuela'ya seyahat etmek zorunda olanlara ise vasiyetnamelerini hazırlama tavsiyesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'yı ziyaret eden veya bu ülkede daimi ikamet eden ABD vatandaşları için, ilki mayıs ayında yayımlanan ve tam bir incelemeden sonra değişiklik yapılmadan yenilenen 4'üncü seviye "Seyahat Etmeyin" uyarısı yeniden paylaştı.


  • Uyarıda, Venezuela'da kalmaya devam eden ABD vatandaşlarının, "haksız tutuklama, gözaltında işkence, terörizm, adam kaçırma, iç karışıklık ve kötü sağlık altyapısı gibi yüksek risklerle" karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

"Vasiyetname hazırlayın"


Cinayet, silahlı soygun, adam kaçırma ve araç gaspı gibi şiddet suçlarının Venezuela'da yaygın olduğu aktarılan uyarıda, polis ve güvenlik güçlerinin, demokrasi yanlısı veya rejim karşıtı gösterilere karşı ‘acımasız bir baskı uyguladığı’ öne sürüldü.


Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya seyahat etmek zorunda olanlara, "vasiyetname hazırlamaları, profesyonel koruma ekibi kiralamaları ve tıbbi tahliye sigortası satın almaları" gibi tavsiyelerde bulundu.



#ABD
#Venezuela
#Dışişleri Bakanlığı
