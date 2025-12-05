ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'yı ziyaret eden veya bu ülkede daimi ikamet eden ABD vatandaşları için, ilki mayıs ayında yayımlanan ve tam bir incelemeden sonra değişiklik yapılmadan yenilenen 4'üncü seviye "Seyahat Etmeyin" uyarısı yeniden paylaştı.