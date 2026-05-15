Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Ryazan kentinde 4 kişi öldü

12:3115/05/2026, Cuma
AA
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Ukrayna'ya ait 355 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Rusya'nın Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Malkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Ryazan bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 99 İHA kullanıldığını aktaran Malkov, "Kiev'in terör saldırısı sonucu Ryazan şehrindeki 2 çok katlı bina hasar gördü. Vurulan İHA parçaları bölgedeki bir sanayi işletmesine düştü. Maalesef 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Olay yerinde gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden Malkov, Ryazan'daki bazı okullarda derslerin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 355 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak ve Hazar denizleri üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.


