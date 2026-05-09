Rusya ve Ukrayna karşı karşıya: Ateşkes daha ilk günden delindi

21:479/05/2026, Cumartesi
Taraflar ateşkesin ilk gününde karşılıklı ihlal suçlaması yaptı.
Rusya ile Ukrayna arasında 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle ilan edilen 3 günlük geçici ateşkes, daha ilk gününde karşılıklı suçlamalarla gölgelendi. Ukrayna yönetimi Rus ordusunun onlarca saldırı gerçekleştirdiğini öne sürerken, Moskova ise Ukrayna’nın İHA ve topçu saldırılarıyla ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Daha önce Paskalya döneminde ilan edilen ateşkeste de taraflar birbirlerini binlerce ihlalle suçlamıştı.

Rusya ve Ukrayna yönetimleri, birbirlerini Rusya’da kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle ilan edilen 3 günlük ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Rusya ve Ukrayna arasında ilan edilen geçici ateşkesin ilk gününde taraflar, birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup ederek kazandığı zaferin yıl dönümü nedeniyle Rusya’da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında ilan edilen ateşkese ilişkin taraflardan karşılıklı ihlal suçlamaları geldi.

Rusya ve Ukrayna: Bize ateş açıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısıyla 9-10-11 Mayıs tarihlerinde ilan edilen 3 günlük ateşkese ilişkin Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Günün ilk saatlerinden bu yana saldırganların ateşkes ihlallerinin sayısı 51’e ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "Ateşkesin ilanına rağmen Ukraynalı kuvvetler mevzilerimize yönelik insansız hava aracı (İHA) ve topçu saldırıları düzenledi" denildi.

Rusya ile Ukrayna arasında, Hristiyan dünyasında kutlanan Paskalya Bayramı nedeniyle 11-12 Nisan tarihlerinde de ateşkes ilan edilmişti. Taraflar, birbirlerini bu süreçte ateşkesi yaklaşık 2 bin kez ihlal etmekle suçlamıştı.



