Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı esir takası

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'da geçen hafta yapılan müzakerelerde varılan anlaşma uyarınca Moskova'nın, Kiev'e 270'si asker ve 120'si sivil olmak üzere 390 kişiyi teslim ettiği bildirildi. Ukrayna'nın da aynı sayıda Rus vatandaşını ülkesine teslim ettiği kaydedildi.