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Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı esir takası

17:2923/05/2025, Cuma
DHA
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Esir takası.
Esir takası.

Rusya Savunma Bakanlığı, esir değişimi kapsamında 270 asker ile 120 sivil esirin karşılıklı takas edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'da geçen hafta yapılan müzakerelerde varılan anlaşma uyarınca Moskova'nın, Kiev'e 270'si asker ve 120'si sivil olmak üzere 390 kişiyi teslim ettiği bildirildi. Ukrayna'nın da aynı sayıda Rus vatandaşını ülkesine teslim ettiği kaydedildi.



  • Açıklamada, “Takas sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından esir alınan 270 Rus askeri personeli ile Kursk Bölgesi'nde alıkoyulan sakinler de dahil 120 sivil Rusya'ya iade edildi. Rusya-Ukrayna anlaşması uyarınca Rusya Federasyonu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 270 savaş esiri ile 120 sivili ülkelerine gönderdi.

Rus tarafının inisiyatifiyle başlatılan geniş çaplı takas sürecinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi planlanıyor. Rus askeri personeli ve siviller, şu anda Belarus topraklarında bulunuyor. Rus askeri personeli ve siviller, tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya nakledilecek” ifadelerine yer verildi.


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