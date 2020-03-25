Dünya Rusyada koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlerin cezai vasıfları belli oldu Terör eylemi
KORONAVİRÜS

Rusya’da koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlerin cezai vasıfları belli oldu: Terör eylemi

Virüsün bulaşmasına neden olacaklara, 12 bin 300 dolara kadar para veya 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bir kişinin ölümüne neden olanlar 24 bin 600 dolara kadar para veya 5 yıla kadar hapis, 2 ve daha fazla kişinin ölümüne neden olanlar ise 7 yıla kadar hapis cezası alacak. Ülkedeki yeni tip koronavirüs vaka sayısı 658’e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Tedbirleri ihlal edenlerin 'terör eylemi' vasfına çarptırılacağı gibi cezai yaptırımları da olacak.
Tedbirleri ihlal edenlerin 'terör eylemi' vasfına çarptırılacağı gibi cezai yaptırımları da olacak.

Rusya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirleri ihlal edenlerin "terör, holiganlık, sabotaj eylemi" kapsamında cezalandırılmasına yönelik düzenlemeye gidilecek.

Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma Devlet İnşaatı ve Mevzuat Komitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemlerine uymayanların yargılanmasına yönelik yasa tasarısı hazırlandığı bildirildi.

Dumaya sunulan tasarıya göre, çok sayıda kişiye virüsün bulaşmasına neden olacaklara 12 bin 300 dolara (1 milyon Rus rublesi) kadar para veya 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Virüs nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olanlar 24 bin 600 dolara (2 milyon Rus rublesi) kadar para veya 5 yıla kadar hapis cezası, 2 ve daha fazla kişinin ölümüne neden olanlara da 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Yeni tip koronavirüsün kasıtlı bir şekilde yayılması yoluyla ölüme sebebiyet verilmesine ilişkin davalar, duruma göre "terör, holiganlık veya sabotaj eylemi" kapsamında değerlendirilebilecek.

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Rusya'da 658 vaka

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yaptığı açıklamada, ülkede 163 kişide daha Kovid-19’in tespit edildiğini, vaka sayısının da 658’e çıktığını bildirdi.

Öte yandan 29 kişinin de iyileştiğini kaydeden Golikova, 112 bin kişinin karantinada bulunduğunu aktardı.

Rusya’da, 79 yaşındaki kadının hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmişti.

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