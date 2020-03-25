Rusya’da koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlerin cezai vasıfları belli oldu: Terör eylemi

Tedbirleri ihlal edenlerin 'terör eylemi' vasfına çarptırılacağı gibi cezai yaptırımları da olacak.

Rusya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirleri ihlal edenlerin "terör, holiganlık, sabotaj eylemi" kapsamında cezalandırılmasına yönelik düzenlemeye gidilecek.

Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma Devlet İnşaatı ve Mevzuat Komitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemlerine uymayanların yargılanmasına yönelik yasa tasarısı hazırlandığı bildirildi.



Dumaya sunulan tasarıya göre, çok sayıda kişiye virüsün bulaşmasına neden olacaklara 12 bin 300 dolara (1 milyon Rus rublesi) kadar para veya 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Virüs nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olanlar 24 bin 600 dolara (2 milyon Rus rublesi) kadar para veya 5 yıla kadar hapis cezası, 2 ve daha fazla kişinin ölümüne neden olanlara da 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Yeni tip koronavirüsün kasıtlı bir şekilde yayılması yoluyla ölüme sebebiyet verilmesine ilişkin davalar, duruma göre "terör, holiganlık veya sabotaj eylemi" kapsamında değerlendirilebilecek.

OYNAT 00:56 Fransız polisi sokağa çıkma yasağına uymayanları yerlerde sürükledi Fransa'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 17 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağa uymayanlara polis sert müdahalede bulundu. O anların görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. BiP'te paylaş

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Rusya'da 658 vaka

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yaptığı açıklamada, ülkede 163 kişide daha Kovid-19’in tespit edildiğini, vaka sayısının da 658’e çıktığını bildirdi.

Öte yandan 29 kişinin de iyileştiğini kaydeden Golikova, 112 bin kişinin karantinada bulunduğunu aktardı.

Rusya’da, 79 yaşındaki kadının hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmişti.

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