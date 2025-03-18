Rusya'da savaş helikopteri düştü: Kurtulan olmadı

Düşen helikopterdeki mürettebatın öldüğü bildirildi. (Foto: Arşiv)
Rusya Savunma Bakanlığı, Leningrad bölgesinde "Mi-28" tipi savaş helikopterinin düştüğünü açıkladı. Planlı eğitim uçuşu esnasında yaşanan kaza sonucu mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya'nın Leningrad bölgesinde "
Mi-28
" tipi savaş helikopterinin eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "
Mi-28 tipi savaş helikopteri, planlı eğitim uçuşu esnasında Leningrad bölgesinde ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti.
" ifadelerine yer verildi.
Helikopterin mühimmatsız uçuş yaptığı kaydedilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi.
Açıklamada, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı aktarıldı.
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