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Rusya'da savaş helikopteri düştü: Kurtulan olmadı

Rusya'da savaş helikopteri düştü: Kurtulan olmadı

20:3318/03/2025, Salı
AA
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Düşen helikopterdeki mürettebatın öldüğü bildirildi. (Foto: Arşiv)
Düşen helikopterdeki mürettebatın öldüğü bildirildi. (Foto: Arşiv)

Rusya Savunma Bakanlığı, Leningrad bölgesinde "Mi-28" tipi savaş helikopterinin düştüğünü açıkladı. Planlı eğitim uçuşu esnasında yaşanan kaza sonucu mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın Leningrad bölgesinde "
Mi-28
" tipi savaş helikopterinin eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "
Mi-28 tipi savaş helikopteri, planlı eğitim uçuşu esnasında Leningrad bölgesinde ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti.
" ifadelerine yer verildi.

Helikopterin mühimmatsız uçuş yaptığı kaydedilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi.

Açıklamada, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı aktarıldı.



#Rusya
#savaş helikopteri
#Eğtiim

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