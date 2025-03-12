Rusya Donetsk'te ilerliyor: İki yerleşim birimi ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novomarkovo ve Dneproenergiya yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.
Son 24 saatte 152 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, mühimmat taşıyan nakliye gemisine, insansız hava araçları (İHA) üretim, depolama ve kullanma merkezlerine, Ukraynalı askerler, askeri teçhizat ve paralı yabancı savaşçıların konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 91 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.