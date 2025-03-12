Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya Donetsk'te ilerliyor: İki yerleşim birimi ele geçirildi

Rusya Donetsk'te ilerliyor: İki yerleşim birimi ele geçirildi

15:5212/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Son 24 saatte 152 bölgede çatışma yaşandı.
Son 24 saatte 152 bölgede çatışma yaşandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novomarkovo ve Dneproenergiya yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.


Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada,
"Güney ve Kuzey askeri gruplarına bağlı birlikler, kararlı ve aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novomarkovo ve Dneproenergiya yerleşim birimlerini kurtardı"
ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 152 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, mühimmat taşıyan nakliye gemisine, insansız hava araçları (İHA) üretim, depolama ve kullanma merkezlerine, Ukraynalı askerler, askeri teçhizat ve paralı yabancı savaşçıların konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 91 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.




#Rusya
#savaş
#Ukrayna

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Avrupa ve Çin'de Elon Musk’a darbe! Tesla'nın satışları dip yaptı: BYD atağa geçti