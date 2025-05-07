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Rusya'daki İHA saldırılarının 350 uçuş ve 60 bin yolcuyu etkilediği açıklandı

Rusya'daki İHA saldırılarının 350 uçuş ve 60 bin yolcuyu etkilediği açıklandı

15:327/05/2025, Çarşamba
AA
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Rusya'daki İHA saldırılarının 350 uçuş ve 60 bin yolcuyu etkilediği açıklandı
Rusya'daki İHA saldırılarının 350 uçuş ve 60 bin yolcuyu etkilediği açıklandı

Rusya'nın başkent Moskova dahil çeşitli şehirlerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) dünden bu yana yapılan saldırılar nedeniyle en az 350 uçuşun ve toplam 60 bin yolcunun etkilendiği bildirildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliğinin (ATOR) açıklamasında, ülkede dünden bu yana devam eden yoğun İHA saldırılarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.


Dün yoğunlaşan saldırılar nedeniyle çok sayıda havalimanında uçuşların iptal edildiği ve rötara uğradığı aktarılan açıklamada, "Süreçlerin, iptal ve rötarlarla sona ermeyeceği, varış yerlerine zamanında gelmeyen uçakların diğer uçuşlara geç kalacağı da unutulmamalıdır." denildi.


Moskova'daki Vnukovo, Şeremetyevo ve Domodedovo havalimanlarında toplam 110 uçuşun iptal edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, dün ve bugün Rusya çapında en az 350 uçuşun ve toplam 60 bin yolcunun söz konusu durumdan etkilendiği bildirildi.

Rusya'da dünden bu yana başta başkent Moskova olmak üzere farklı şehirlere yönelik Ukrayna ordusu tarafından İHA'larla saldırılar düzenlemiş, Rusya ordusu savunma sistemleri pek çok Ukrayna İHA'sını düşürmüştü.


Rusya'da bazı hava yolu şirketleri güvenlik nedeniyle havaalanlarındaki kısıtlamalardan ötürü uçuşlarda iptal veya gecikmeler olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs'ta askeri geçit törenine katılacak yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini söylemişti.


Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy'in Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini ifade etmişti. Dün itibarıyla 9 Mayıs Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'da düzenlenecek askeri geçit törenine katılmak için dünyanın farklı yerlerinden devlet başkanları Moskova'ya gelmeye başlamıştı.



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