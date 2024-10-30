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Rusya'dan Google’a astronomik para cezası: Tam 20 desilyon dolar

Rusya'dan Google’a astronomik para cezası: Tam 20 desilyon dolar

Lokman Özdemir
10:5230/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
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Rusya’da bir mahkeme, Google’ın Rus medya kanallarının içeriklerine erişimi engellemesi nedeniyle şirkete yaklaşık 20 desilyon dolar gibi astronomik bir para cezası verdi. Bu miktar, Dünya Bankası’nın küresel GSYİH tahminlerinin milyonlarca katına denk gelen bir büyüklükte ifade ediliyor.

Rus mahkemesi,
Google
'ın Rus medya istasyonlarına içeriklerini engelledikleri için yaklaşık
20 desilyon
dolar para cezası ödemesi gerektiğine ve cezaların daha da artabileceğine karar verdi.

Google’ın karşı karşıya kaldığı para cezası, gezegenin mevcut kaynaklarının sınırlarını zorluyor. Şirket, son çeyrekte 88 milyar dolarlık bir gelir açıklamış olsa da, bu miktar, söz konusu cezayı karşılamaktan oldukça uzak.


Ceza, 2020'de ultra-milliyetçi Rus kanalı Tsargrad'ın ABD yaptırımları nedeniyle YouTube’dan kaldırılmasıyla başlayan dört yıllık hukuki süreç sonunda belirlendi.


Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 2022’deki askeri harekatı sonrasında daha fazla Rus kanalı yasaklanınca, aralarında savunma bakanlığına bağlı Zvezda'nın da olduğu 17 medya kuruluşu Google’a dava açtı.





Mali bir yük haline geldi


Rusya mahkemesi, Google’ın bu kanalları geri yüklemesini talep ederek, her gün için 100 bin ruble (yaklaşık 1.025 dolar) ceza uygulamaya karar verdi. Her hafta katlanarak artan bu ceza, giderek büyüyen mali bir yük haline geldi.



Google, 2022’den bu yana Rusya’da fiilen faaliyet göstermiyor; ülkenin bankacılık hesaplarına el koymasının ardından iflasını ilan etti. Şirketin bazı çalışanları yurtdışına taşınırken, diğerleri işten çıkarıldı.


Rusya, şimdi de Google’ın dünya çapındaki varlıklarına erişim sağlamayı hedefliyor, ancak bu konuda henüz önemli bir ilerleme sağlanmış değil. Alphabet'in son kazanç raporunda,
"Rusya’daki davaların mali etkisinin sınırlı kalacağı"
ifade edildi. Şirket henüz resmi bir açıklama yapmadı.


#Google
#Rusya
#mahkeme

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