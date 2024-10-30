Rusya'dan Google’a astronomik para cezası: Tam 20 desilyon dolar

Apple, uzun bir bekleyişten sonra bazı iPhone modelleri için yapay zeka özelliklerinin de bulunduğu iOS 18.1 güncellemesini yayınladı. Bu güncellemeyle eklenen yeni özellikler arasında fotoğraflarda istenmeyen nesneleri veya kişileri kaldırma, mesaj yazma yardımı, bildirim özetleri ve sanal asistan Siri için parlak bir arayüz yer alıyor.