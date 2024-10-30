Rusya'dan Google’a astronomik para cezası: Tam 20 desilyon dolar

Rusya’da bir mahkeme, Google’ın Rus medya kanallarının içeriklerine erişimi engellemesi nedeniyle şirkete yaklaşık 20 desilyon dolar gibi astronomik bir para cezası verdi. Bu miktar, Dünya Bankası’nın küresel GSYİH tahminlerinin milyonlarca katına denk gelen bir büyüklükte ifade ediliyor.
Ceza, 2020'de ultra-milliyetçi Rus kanalı Tsargrad'ın ABD yaptırımları nedeniyle YouTube’dan kaldırılmasıyla başlayan dört yıllık hukuki süreç sonunda belirlendi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 2022’deki askeri harekatı sonrasında daha fazla Rus kanalı yasaklanınca, aralarında savunma bakanlığına bağlı Zvezda'nın da olduğu 17 medya kuruluşu Google’a dava açtı.
Mali bir yük haline geldi
Rusya mahkemesi, Google’ın bu kanalları geri yüklemesini talep ederek, her gün için 100 bin ruble (yaklaşık 1.025 dolar) ceza uygulamaya karar verdi. Her hafta katlanarak artan bu ceza, giderek büyüyen mali bir yük haline geldi.
Google, 2022’den bu yana Rusya’da fiilen faaliyet göstermiyor; ülkenin bankacılık hesaplarına el koymasının ardından iflasını ilan etti. Şirketin bazı çalışanları yurtdışına taşınırken, diğerleri işten çıkarıldı.