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Rusya'dan Google'a yeni ceza

Rusya'dan Google'a yeni ceza

16:4418/11/2024, Pazartesi
AA
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Arşiv

Rusya, belirli içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Google’a 3,8 milyon ruble yani yaklaşık 38 bin dolar ceza kesti.

Rusya yönetimi ile Google arasındaki ceza gerilimi artıyor.


Rus kurumları ve kişilere ait kanalları kaldırdığı gerekçesiyle Rusya’da Google’a mahkemeler tarafından verilen para cezalarının miktarının 20 desilyon doları geçerken bu sayı artmaya devam ediyor.


3,8 milyon ruble ceza daha


Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.


Platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 3,8 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.


Ülkede Apple, TikTok ve Telegram gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.




#Rusya
#google
#ceza

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