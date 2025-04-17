Rusya'dan Japonya'ya protesto notası

Rusya ile Japonya arasında 'askeri tatbikat' gerilimi yaşandı. Moskova yönetiminin, Japonya'nın haziranda yapmayı planladığı askeri tatbikat nedeniyle Tokyo yönetimine protesto notası gönderdiği bildirildi. Notaya ilişkin yapılan açıklamada tatbikatların Rusya sınırlarına yakın bölgede yapılacağı belirtildi.
Tatbikatların Rusya sınırlarına yakın bölgede yapılacağı belirtilen açıklamada, bu tatbikatlarda Type-88 model füzelerle donatılmış SSM-1 kıyı savunma sistemleri kullanılacağına işaret edildi.
"Rusya'nın ulusal güvenliğine tehdit"
Açıklamada, "Rus tarafı, bu tür kışkırtıcı askeri faaliyetleri Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik potansiyel bir tehdit olarak değerlendiriyor ve kesinlikle kabul edilemez buluyor. Tokyo'nun bu eylemi, Kuzeydoğu Asya'da ve Asya-Pasifik bölgesinin tamamında tansiyonun artmasına yol açıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Moskova'nın ülkenin Uzak Doğu sınırlarında güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli tüm karşı önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu da kaydedildi.