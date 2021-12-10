Dünya Rusyadan kışkırtılıyoruz vurgusu Batı ile ilişkiler kritik noktaya geldi
AVRUPA

Rusya'dan 'kışkırtılıyoruz' vurgusu: Batı ile ilişkiler kritik noktaya geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, son dönemde Ukrayna ile artan gerilim sonrası Batı'nın olaya müdahil olma çabalarını 'kışkırtıcı' bir eylem olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerin "kritik noktaya" geldiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan kışkırtılıyoruz vurgusu: Batı ile ilişkiler kritik noktaya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile ABD ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 7 Aralık'ta video konferans yoluyla görüşme yaptığı hatırlatılan açıklamada, ABD ile güvenlik diyaloğunun önemi vurgulandı.

"DİYALOĞA ACİLEN İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR"

Açıklamada, "Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerin bozulmaya devam ettiği ve kritik noktaya geldiği zamanda, böyle bir diyaloğa acilen ihtiyaç duyulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

RUSYA: NATO'YU BÖLGEYE ÇEKMEK ADINA KIŞKIRTILIYORUZ

Rusya'ya karşı artan meydan okumanın kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, NATO üyesi ülkelere ait uçakların Karadeniz'de Rus sınırlarının yakınlarında "kışkırtıcı" uçuşlar yaptığı belirtildi.

Ukrayna'nın NATO'ya "çekme" yönünde adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu tür sorumsuz davranış, güvenliğimiz için kabul edilemez tehditler oluşturmakta, ilgili taraflar için Avrupa'da büyük sorun yaratacak ciddi askeri riskleri kışkırtıyor." ifadesine yer verildi.

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"UZUN VADELİ GARANTİLER ÜZERİNDE ISRARCIYIZ"

NATO'nun son yıllarda doğuya doğru ilerlediğine dikkati çekilen açıklamada, Rusya'nın bu konudaki endişelerinin kayda alınmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de belirttiği gibi belirli bir süre içinde eşit ve bölünmez güvenlik ilkesi temelinde NATO'nun doğuya doğru ilerlemesi ve Rusya'nın batı sınırlarında tehdit oluşturan silah sistemlerinin konuşlandırılmasını engelleyen ciddi uzun vadeli yasal garantiler üzerinde çalışılması konusunda ısrar ediyoruz."

Rusya ile ABD ve NATO savunma kurumları arasında düzenli diyaloğun yeniden sağlanması gerektiğine işaret eden açıklamada, ABD'ye Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kapsamında olmayan silahları Avrupa'ya yerleştirmeme çağrısında bulunuldu.

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