Şam’da sürpriz anlaşma

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşı Abdi Şahin, Şam’da bir araya gelerek anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre, terör örgütünün silahlı unsurları ile örgütün kontrolündeki gaz-petrol sahaları devletle bütünleştirilecek.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşı Abdi Şahin’le Şam’da bir araya gelerek anlaşma imzaladı. Cumhurbaşkanlığından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile PKK/ YPG terör örgütü elebaşı Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.
VATANDAŞLIK HAKKI GARANTİSİ
Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, anlaşmanın Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyon ile toprak birliğini öngördüğü ve bölünmeyi reddettiği ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, imza atılan anlaşma metnine de yer verildi. Metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır" maddesine yer verildi.
BÖLÜNME ÇAĞRILARI REDDEDİLECEK
Toplamda 8 maddeden oluşan anlaşma metninde öne çıkan diğer ifadeler ise şöyle:
Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması; kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi; Suriye devletinin, Esed rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek verilmesi, bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi; yürütme komitelerinin, anlaşmanın bu yılın sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması.
AB'den Şara’ya Brüksel daveti
- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 17 Mart’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek Finansör Ülkeler Toplantısı’na, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı da davet etti. AB Finansör Ülkeleri, çeşitli kriz bölgelerindeki insani yardım faaliyetlerini finanse etmek için toplanıyor. Bu kapsamda Suriye’de Mart 2011’de başlayan devrim sürecinde birçok kez toplantı gerçekleştiren AB Finansör Ülkeleri, Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024’ten beri ilk toplantısını gerçekleştirmiş olacak. Toplantıya, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın davet edilmesi bu sebeple önem arz ediyor. Buna karşılık Suriye Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden davete ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
- AB, Suriye sahilinde 6-7 Mart’ta Esed rejimi artıklarının saldırılarıyla başlayan şiddet olaylarında Şam hükümetinin yanında durmuştu. AB’den yapılan açıklamada, “Devrik rejim unsurlarının güvenlik ve toplumsal barışı bozan saldırıları kınanarak, Suriye’deki yeni hükümetin desteklendiği” ilan edilmişti.
- Öte yandan, AB tarafından Suriye sahilinde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin dün yayınlanan açıklamada, olaylardan Esed rejimi artıkları sorumlu tutuldu.