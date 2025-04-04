Savunma için daha fazla harcama şart

Brüksel’de düzenlenen iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı dün başladı. Toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, basına açıklamalarda bulundu. İttifak’ın Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını hızla artırdığına dikkat çeken Rutte, “Son birkaç ayda NATO’nun Avrupa kısmında Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana savunma harcamalarındaki en büyük artışı görüyoruz ama hâlâ daha fazlasına ihtiyacımız var” dedi.





GÜNDEM ÜRETİMİ ARTIRMAK

Rutte, diğer gündem maddesinin de savunma sanayii üretimlerini artırmak olduğunu vurgulayarak, “Önümüzdeki iki gün boyunca Asya-Pasifik’ten ortaklarımız Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere ortaklarımızla hem ilişkilerimizi hem de savunma sanayii üretimini nasıl derinleştireceğimizi tartışacağız” diye konuştu.





ABD HÂLÂ MÜTTEFİK

Donald Trump yönetimindeki ABD’nin hâlâ güvenilir müttefik olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Rutte, “Kesinlikle öyleler. Başkan Trump’ın beşinci maddeye ilişkin NATO’ya tam bağlılığı hakkında söylediklerini gördünüz. Avrupalılar ve Kanadalılardan daha fazla harcama yapmaları yönünde beklentilerinin olduğunu biliyoruz. Zaten bu gerçekleşiyor” değerlendirmesinde bulundu.





LAHEY’DE SONUCA VARACAĞIZ

ABD’nin NATO’nun geri kalan müttefiklerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ine çıkarması talebinin gerçekçi olup olmadığıyla ilgili soruyu Rutte şöyle yanıtladı: “NATO’da boşlukları tanımlayacak bir sürecin üzerinde çalışıyoruz. Hedeflere ulaşmamız gerekiyor. Bu NATO savunma planlama süreci ve umarım mayıs, haziran aylarında Lahey’deki zirve öncesinde sonuca varacağız. Bu sürecin ortaya çıkan sonuçlarına baktığınızda (Kanada ve Avrupalı müttefiklerin) hedeflere ulaşmak için harcaması gereken miktarın yüzde 3’ün üzerinde olacağını varsayıyorum.”



