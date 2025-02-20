Serbest bırakılan İsrailli esir Berger'den 'Kassam' itirafı: Tam ihtiyacımız olduğunda ortaya çıkıyordu

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan İsrailli esir Agam Berger, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının kendisine ve arkadaşlarına dini ritüellerini yerine getirmeleri ve Pesah (Hamursuz) Bayramı’nı kutlamaları için "dua kitabı" verdiğini söyledi. Berger "Bu sadece bir tesadüf değildi, tam ihtiyacımız olduğunda ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
"Mısır unu istedim getirdiler"
"Şabat'tan önce bize mum getirirlerdi"
Gazze Şeridi'ndeki esirlerden İsrailli kadın asker Agam Berger, ikinci tur sonrası krize neden olan Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşı esir, 30 Ocak'taki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılmıştı.
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti
.Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.
Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 33 İsrailli esire karşılık 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.