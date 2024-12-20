SMO Suriye’yi PKK’dan kurtaracak

Terör örgütünün sınıra ve Suriye’deki harekât bölgelerine yönelik tehdit durumunun devam ettiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, güney sınırlarımız ve ötesindeki gğncel durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar, “Suriye’deki yeni yönetim ve onun ordusu olan Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.





DİL SÜRÇMESİ OLABİLİR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yaptığı Türkiye ile terör örgütü PKK/ YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığına dair açıklamasına ilişkin “Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz” yorumunu yaptı. ABD’nin Suriye’de hala DEAŞ’ı gerekçe göstererek terör örgütü PKK/YPG’yi desteklemesi için de “Son yıllarda DEAŞ terör örgütünün Suriye’de bir saldırısı veya faaliyeti ne görüldü ne de duyuldu. ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele söylemleri. Bir diğer terör örgütü olan PKK/ YPG ile iş birliğini sürdürebilmenin bir kılıfı olduğunu görüyoruz" değerlendirmesi yapıldı.





TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten MSB kaynakları, "Ülkemizin ve Suriye’nin güvenliğine tehdit oluşturan terörist grupların sahada attıkları her adım takip edilmekte, önleyici ve yok edici tedbirler alınmaktadır. Bölgedeki terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” dedi.





BELİRSİZLİK VAR

Suriye’deki Rus unsurlarının Libya’ya kaydırıldığına dair haberlere ilişkin Bakanlık kaynakları, “Rusların Suriye’deki varlığıyla ilgili şu an için belirsizlik var. Bazı Rus gemilerinin ve sistemlerinin Libya’ya götürüldüğüne ilişkin haberleri biz de yakından takip ediyoruz” diye konuştu.





2 bin 959 terörist etkisiz

TSK, 2024'te Suriye ve Irak’ta terörle mücadelede verimli bir sene geçirdi. MSB Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında son bir haftada 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini, yılın başından beri ise bin 438’i Irak’ın, bin 521’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 959 terörist etkisiz hâle getirildiğini söyledi. 2025 yılında da teröre göz açtırılmayacağına dikkat çeken Aktürk, çarşamba günü Ankara’ya gelen 2 adet Eurofighter Typhoon’un İngiltere’ye dönmek üzere ayrıldığını ifade etti.





YPG, HASEKE VE RAKKA'DA AYAK DIRIYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nda Suriye'deki PKK/ YPG terörü ile ilgili mesajlar verdi. Bakan Güler, Suriye'de Ayn-el Arap bölgesinde YPG-PKK unsurlarının varlığını halen sürdürdüğü belirtti. "Haseke bölgesinde bugün (dün) birtakım eylemlerde bulundular" diyen Bakan Güler, "Yeni yönetim özellikle Rakka ve Tabka'yı terk etmeleri konusunda, silah bırakmaları konusunda telkinde bulunuyorlar. İnşallah bunlar kendi aralarında anlaşma yapabilirler" diye konuştu. Güler, çatışma halinde örgütün zarar göreceğini söyledi.



