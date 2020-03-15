Dünya Somali koronavirüs nedeniyle 4 ülkeye seyahat yasağı getirdi
KORONAVİRÜS

Somali koronavirüs nedeniyle 4 ülkeye seyahat yasağı getirdi

Somali, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği 4 ülkeye seyahatleri yasakladığını duyurdu. Çin, İran, Güney Kore ve İtalya'dan gelen veya transit yapan hiçbir yolcunun 14 gün boyunca Somali'ye girmesine izin verilmeyecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv / Aden Adde Uluslararası Havalimanı
Fotoğraf: Arşiv / Aden Adde Uluslararası Havalimanı

Somali Sivil Havacılık Otoritesince yapılan yazılı açıklamada, 14 gün boyunca Çin, İran, Güney Kore ve İtalya'dan gelen veya transit yapan hiçbir yolcunun ülkeye girmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

Bu ülkelerden uçuşların da askıya alındığı aktarılan açıklamada, kararın ülkeye virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlerin bir parçası olduğu kaydedildi.

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Somali'de şimdiye hiç vaka görülmedi

Norveç ve Hollanda, Akra'daki büyükelçiliklerini kapattı. Bu arada Norveç ve Hollanda, Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra'da görülen 2 virüs vakası nedeniyle büyükelçiliklerini geçici olarak kapattıklarını duyurdu.

Norveç Akra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, elçilik personelinde rastlanan virüs nedeniyle elçiliğin geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Hollanda Akra Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Norveç büyükelçiliğiyle aynı binada olması nedeniyle elçiliğin geçici olarak kapatıldığı kaydedildi.

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