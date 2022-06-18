Dünya Somaliye Türkiye dostu başbakan
AFRİKA

Somali’ye Türkiye dostu başbakan

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin yeni başbakanı olarak Hamza Abdi Barre’yi atadı. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Barre’nin, hükümetin iddialı reform gündemine öncülük ettiği belirtildi. Konuşmalarında Hindistan için Gandhi, Güney Afrika için Mandela ve Türkiye için Erdoğan’ı örnek gösteren Barre, Somali’nin diaspora kökenli olmayan ilk başbakanı olarak da göze çarpıyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​​​Somali’ye Türkiye dostu başbakan
Hamza Abdi Barre

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin yeni başbakanı olarak Hamza Abdi Barre’yi atadı. Somali Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Jubaland parlamento üyesi Barre’nin, hükümetin iddialı reform gündemine öncülük ettiği belirtildi. Somali halkının Barre’ye sarsılmaz destek vermeye çağrıldığı açıklamada, yeni Başbakan’a başarı dilendi. Barre’nin kısa süre önce katıldığı bir programda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği övgü dolu sözler ise sosyal medyada yeniden gündem oldu. Söz konusu programda, bir ülkenin gelişmesi ve gelecek nesillerin refah yaşaması için birilerinin fedakarlık yapması, gayret göstermesi gerektiğinin altını çizen Barre, bütün gelişmiş ülkelerin vizyoner liderler sayesinde ilerlediğini kaydetti.

Hamza Abdi Barre - Hasan Şeyh nMahmud
Hamza Abdi Barre - Hasan Şeyh nMahmud

DÜNYADA SÖZÜ GEÇEN BİR ÜLKE

Hindistan için Gandhi, Güney Afrika için Mandela ve Türkiye için Erdoğan’ı örnek gösteren Somali Başbakanı, ülkelerin bu liderler sayesinde gelişme kaydettiğini ifade etti. Somali’nin diaspora kökenli olmayan ilk başbakanı Barre, Türkiye’nin Erdoğan’dan önceki dönemde IMF’ye borçlu olan, kişi başına düşen milli geliri düşük bir ülke olduğunu belirtirken; Erdoğan sayesinde IMF’ye ve büyük ülkelere borç veren, dünyada itibarlı ve sözü geçen bir ülke haline geldiğini vurguladı. Somalili lider, ülkesinin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkması için aynı şekilde gayret göstermeye ve her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Yeni atanan Başbakan Barre’nin, hükümetini kurmak ve meclis onayı almak için 30 gün süresi bulunuyor.

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