Yeni Zelanda’da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa yuvaları ilk kez görüntülendi

Avustralya'da, Queensland Çevre ve Bilim Departmanı'ndan (DES) bilim insanları, dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa yuvalarını drone ile görüntüledi. 64 bin yeşil kaplumbağa Raine Adası'nda renkli görüntülere neden oldu.