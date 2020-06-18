Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yeni Zelandada 71 büyüklüğünde deprem meydana geldi
OKYANUSYA

Son depremler... Yeni Zelanda’da 7.1 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda’da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda’da Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi DHA
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Yeni Zelanda’nın Kermadek Adaları’nda Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin 10 denizde yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.

Yeni Zelandalı yetkililer, henüz tsunami uyarısı yapmadı.

📌 Yeni Zelanda’nın kuzey açıklarında 7.1 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi. https://t.co/ayRwrn0Y9v

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 5 ölü, 23 yaralı
DÜNYA
Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 5 ölü, 23 yaralı

Yeni Zelanda Başbakanı karantina fiyaskosunu böyle yorumladı: Kabul edilemez bir başarısızlık
KORONAVİRÜS
Yeni Zelanda Başbakanı karantina fiyaskosunu böyle yorumladı: Kabul edilemez bir başarısızlık

Tam bitti derken kâbus geri döndü: Yeni Zelanda’da 25 gün sonra iki yeni vaka
KORONAVİRÜS
Tam bitti derken kâbus geri döndü: Yeni Zelanda’da 25 gün sonra iki yeni vaka
Abone Ol Google News
Hem suçlu hem güçlü

Hem suçlu hem güçlü

Üstünden yüzlerce lira çıkan dilenci: Polis çağırın şikayetçiyim!
Yasak saatleri belli oldu

Yasak saatleri belli oldu

Bu cumartesi ve sonraki hafta sonunu kapsıyor.
Sağlıkçı da böyle yaparsa

Sağlıkçı da böyle yaparsa

​Maskesiz yakalanınca: Çalışırken bile takmıyorum memur bey.
Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'den ayrıldı

​Max Kruse, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kaptanları terleten operasyon kamerada

Kaptanları terleten operasyon kamerada

​Gemi büyük olunca park etmesi de 4 saat sürdü.

'Korna çaldı' diye pala, bıçak, demir ve sopayla saldırdılar.

Sağanak yağış çileye dönüştü.

Koca: Sınava gidiş dönüş saatlerinde sokağa çıkma yasağı olacak.

Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.

Elebaşının kirli atletini ödül diye verdiler, bol gelince sarılıp uyudu.
LGS böyle olacak

LGS böyle olacak

​İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü anlattı, görüntüler paylaşıldı.

Uzmanlar konuştu: ​Su kirlendikçe plajlar yosunla kaplanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.