Soykırım altında dördüncü bayram: Açlık susuzluk katliam ve sürgün

Gazze Şeridi'nde 608 gündür ağır saldırılara, aç ve zorla yerinden edilmeye maruz bırakılan Filistinliler, yaklaşan Kurban Bayramı'na, İsrail'in uyguladığı soykırımın gölgesinde giriyor. Harabeye dönmüş kent sokakları defalarca zorla yerinden edilen Filistinliler için sığınacak bir yer haline gelmişken, açlıktan bitkin düşmüş yüzlerde bayram neşesinden eser yok. “Gazze Kasabı” lakaplı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yönetiminin kişisel çıkarları doğrultusunda 7 Ekim 2023’te başlayan ve 20 aydır süren işgal neticesinde 54 bin 510 kişi hayatını kaybederken 124 bin 901 kişi yaralandı, 2,3 milyon Filistinli ise yerinden edildi. Bu süreç içerisinde 16 binden fazla çocuk işgalci güç tarafından öldürüldü. İslam aleminin coşkuyla karşıladığı Kurban Bayramı’nda Gazzeli anneler, babalar ve çocuklar, bir sonraki saldırının kurbanı olmamak için dua ediyorlar.





ASIL HEDEF KİTLESEL İMHA

İsrail 7 ekim 2023'ten beri Gazze'deki Filistinlilere adeta kan kustururken, 19 Ocak 2024 tarihinde varılan geçici ateşkesin bozulması sonrası vahşetinde boyut atlattı. "Cehennemin kapılarını açacağız" diyerek ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren yeniden başlayan saldırılarda 4 bin 240 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 12 bin 860 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.





50 BİN ÇOCUK ÖLDÜ VEYA YARALANDI

Terör devleti, soykırım planlarının tepesine, Gazze’nin geleceğini yani çocuklarını öldürmeyi koydu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 20 aydır sürdürdüğü saldırılarda 50 bin çocuğun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı. Mayıs 2025 raporlarına göre 846 çocuk, en az bir uzvunu kaybetti ve sakat kaldı. Bunlardan 200’ü ise omurilik hasarı nedeniyle tamamen felç geçirdi.





YARALANIRSAN ÖLÜRSÜN

Yaptığı saldırılardan tam sonuç elde etmek ve geride yaralı dahi bırakmak istemeyen İsrail, soykırım planının bir diğer ayağında Gazze’nin sağlık sistemini hedef aldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Gazze’deki hastanelerin ve sağlık tesislerinin yüzde 94’ü İsrail saldırılarında hasar gördü ve büyük oranda kullanılamaz hale geldi. Ekim 2023’ten beri işgalci güç, Gazze’deki hastanelere 697 saldırı gerçekleştirdi ve sağlık sistemini adeta felç etti. Kıyı şeridininin kuzeyindeki son hastane olan El-Avda Hastanesi geçtiğimiz hafta maruz kaldığı 28 farklı saldırı ile faaliyetlerini durdurdu. Doktorlar da aynı amaç doğrultusunda hedef alınıyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırıları sonucu 1400’den fazla doktor ve sağlık çalışanı İsrail saldırılarının kurbanı oldu. 421 sağlık çalışanı ise işgalcinin zindanlarında işkence görüyor.





DÜNYANIN EN AÇ BÖLGESİ

Soykırım planının diğer bir ayağı ise tam ambargo. Birleşmiş Milletler, 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze’yi dünyanın en aç bölgesi ilan etti ve kıyı şeridinde tam kıtlık yaşandığını duyurdu. Yaklaşık 500 bin kişi, akut gıda yetersizliği nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Mayıs ayı sonunda yayınlanan DSÖ raporlarına göre 70 bin çocuk yetersiz beselenme nedeniyle can çekişirken, 500 çocuğunun akut yetersiz beslenme tedavisine yetecek malzeme bulunduğu belirtildi. Gazze’deki Hamas'a bağlı hükümetin Enformasyon Ofisi tarafından açıklanan verilere göre 246’si çocuk, 31’i yeni doğan en az 468 kişi, açlık ve susuzluğun etkileri

yüzünden öldü.





BİR DAMLA SU YOK

2 milyondan fazla Filistinlinin canına kasteden terör devleti, suyu da bu uğurda silahlaştırdı. Ekim 2023 sonrası başlayan saldırılarda Gazze’deki su kuyularının yüzde 75’i tahrip edildi. Kalan birkaç su kuyusu da yakıt olmadığı için oldukça kısıtlı bir şekilde kullanılabiliyor. Kişi başı günlük 100 litre suya ihtiyaç duyulan Gazze’de, günlük kullanım miktarı 2 ila 3 litreye kadar düştü.





YARDIMLARLA ÖLÜM TUZAĞI

Terör devletinin ateşkesi bozduğu mart ayı sonrasında Gazze’ye gıda girişine izin verilmedi. "Gazze İnsani Yardım Vakfı" isimli insani yardım dağıtım mekanizması üzerinden gıda adeta saldırılar için yem olarak kullanılmaya başlandı. Önceki gün yardım bekleyen Filistinlilere ateş açan işgalci güç 27 kişiyi katlederken, son 8 gün içinde benzer saldırılarda bilanço 102’ye ulaştı.





DEFALARCA KEZ SÜRÜLDÜLER

Terör devleti, dört bir tarafını harabeye çevirdiği Gazze’de, defalarca kez yerlerinden olan ve göç etmek zorunda kalan Filistinliler için güvenli bir nokta kalmadı. BM verilerine Gazze Şeridi’nde en az 1,9 milyon kişi (nüfusun yaklaşık yüzde 90’ı) yerinden edildi. Birçok aile defalarca, hatta on kereden fazla göç etmek zorunda kaldı. İsrail’in yayınladığı tahliye emirleriyle sürülen Filistinliler, öz vatanlarında adeta yurtsuz kaldı.





KİLOMETRELERCE UZANAN MOLOZ YIĞINI

Yerinden edilen Filistinlilerin kıyı şeridinde sığınabileceği sağlam bir bina kalmadı. 20 ayda Gazze’ye 100 bin tonun üzerinde bomba yağdıran terör devleti, tüm mahalleleri, kilometrelerce uzayan molozlarla dolu çorak arazilere dönüştürdü. BM mayıs ayı verilerine göre Gazze'deki yapıların yüzde 69'u hasar gördü veya yıkıldı. 245 bin yapı yerle bir olurken, 35 milyar dolarlık hasar meydana geldi. Yıkılan binalardan saçılan 50 milyon ton molozun temizlenmesinin aylar süreceği düşünülüyor. 828 cami ve mescit ağır hasar nedeniyle kullanılmaz hale gelirken, 167’si tamamen yıkıldı.





3 KORİDORLU İŞGAL PLANI

İsrail bir taraftan Gazze Şeridi'nde yürüttüğü yıkıcı saldırılarına devam ederken, diğer yandan Gazze'nin bölünmesi, coğrafi yapısının değiştirilmesi ve Filistinlilere ait topraklara el konulması politikası kapsamında inşa ettiği yeni koridorlarla siyasi ve askeri hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran 7 kilometrelik Netzarim Koridoru, İsrail'in son dönemde inşa ettiği en tehlikeli yollardan biri olarak değerlendiriliyor. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki 14 kilometre uzunluğundaki Philadelphi Koridoru, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinin ardından Gazze Şeridi'ni dış dünyadan izole etmek için kullandığı en belirgin sınır yolu sayılıyor. İsrail'in Gazze'nin güneyini Mısır'dan tamamen izole etmek için Philadelphia Koridoru'na paralel daha içerde inşa ettiği bir diğer yol David Koridoru da Kerem Ebu Salim Kapısı’ndan Salahaddin Caddesi'ne kadar uzanıyor.





935 YENİ DOĞAN BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ

7 Ekim sonrası hayata gözlerini açan henüz ilk adımını dahi atmamış ve ilk kelimelerini söyleyememiş 935 bebek, bir yaşını göremeden İsrail barbarlığının hedefi oldu. Bunlardan 904’ü saldırı sonucu ölürken, 31 bebek, İsrail’in uyguladığı ambargo neticesinde yeterli gıda ve suya erişemediği için can verdi. İşgalcinin uyguladığı tam abluka neticesinde gıda dışında ilaç ve tıbbi gereçlerin de girmediği Gazze’de, Birleşmiş Milletler verilerine göre her 10 hamile kadından biri ya düşük yaptı ya da bebekleri prematüre doğdu.





Batı Şeria’da ilhâk tam gaz

İsrail, Gazze'deki savaşında kullanılan taktiklerin çoğunu, Demir Duvar Operasyonu kampanyası sırasında işgal altındaki Batı Şeria'daki toprakları ele geçirmek ve kontrol etmek için uyguluyor. Nablus, Cenin, Şucaciye ve Tulkarim’i hedef alan terör devleti En az 80 bin kişiyi yerinden etti. 7 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da 973 Filistinli öldürüldü, 7 binden fazlası yaralandı. Terör devleti 22 yeni yasa dışı yerleşim kurulmasını 28 Mayıs'ta onayladı. İsrail hükümeti, 2024'te dört ayrı kararla 23 bin 700 dönümlük Filistin toprağını gasbederek "devlet arazisi" ilan etti.



