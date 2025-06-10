Soykırım aralıksız sürüyor: 10 bölge boşaltılıyor, her gün onlarca sivil katlediliyor

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun’da bulunan 10 bölgeyi “yasak bölge” ilan ederken saldırı tehdidinde bulunarak buradaki Filistinliler için sürgün emri yayımladı. İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, konuya dair yayınladığı açıklamada, Gazze'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir haritaya yer verdi. Adrai, sürgün emrinin Cibaliye el-Beled, Cibaliye Mülteci Kampı, El-Belde el-Kadime, En-Nahda, Er-Ravda, Es-Selam, En-Nur, Et-Tuffah, Ed-Derac ve Tel el-Zater mahallelerinde bulunanlara yönelik olduğunu belirtti. İsrail ordusunun bölgede şiddetli çatışmalar içine girdiğini aktaran Adrai, Filistinlilerden "güvenlik amacıyla" söz konusu bölgeleri boşaltılmalarını ve Gazze kentinin güvenli bölgelerine doğru gitmelerini istedi. Bölgenin "tehlikeli bir çatışma" bölgesi olduğunu belirten Adraee, Filistinlilerin geri dönmemesi için bölgeye dönüşün tehlikeli olabileceğini iddia etti. Bölgedeki tüm hastane ve sağlık merkezlerini vurarak hizmet dışı bırakan İsrail ordusu, 400 bini aşkın Filistinliyi de 18 Mart’tan beri bölgeden sürmüştü.

1 GÜNDE 61 ŞEHİT

Kuzeyde sürgün emirleriyle bölgeyi insansızlaştırmaya devam eden İsrail ordusu, Gazze’nin çeşitli noktalarına yönelik yoğun saldırılarını da sürdürüyor. Kurban Bayramı’nın ilk iki gününde 200’ü aşkın Filistinlinin katledilmesine sebep olan İsrail bombardımanları dün devam etti. Dün sabah saatlerinde başlayan bombardımanlarda (Saat 23.00 itibariyle) kadın ve çocukların da aralarında olduğu 61 Filistinlinin şehit olduğu açıklandı.

İNSANİ YARDIM ÖLÜM TUZAĞINA DÖNÜŞTÜ

Hamas ise dün hayatını kaybedenlerden 10'unun insani yardım almak isteyen siviller olduğunu duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada "İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezleri, İsrail işgal güçleri ve bazı ABD güvenlik şirketleri tarafından işletilen sistematik ölüm tuzaklarına dönmüş durumda. Açlıkla boğuşan insanlar ateşli silahla hedef alınması için tamamen askeri kontrol altındaki tampon bölgelere çekiliyor." denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını itirenlerin sayısı ise 54 bin 927'ye, yaralıların sayısı da 126 bin 615'e yükseldi.







