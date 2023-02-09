Stoltenberg: Çin Tayvan'a saldırabilir

"Ancak maalesef Rusya’nın barışa hazırlandığına dair bir emare göremiyoruz. Aksine Moskova yeni saldırılar için hazırlık yapıyor. Dolayısıyla bağımsız bir ülke olarak kazanması ve topraklarını geri alması için ihtiyaç duyduğu silahları Ukrayna’ya vermeliyiz. Putin kazanırsa, Ukrayna için zor olacak. Ancak hepimiz için çok tehlikeli olacak. Sadece Putin’e değil diğer otoriter rejimlerede de güç kullandıkları takdirde emellerine ulaşabileceklerine dair açık bir mesaj göndermiş olacak ve bu dünyayı çok tehlikeli hale getiriyor ve bizi zaafa düşürüyor. Pekin yakından izliyor ve gelecekteki kararları için dersler çıkarıyor. Dolayısıyla bugün Avrupa’da olan yarın Asya’da olabilir. Çin, herhangi bir şeffaflık olmadan nükleer silah dahil askeri gücünü artırıyor. Güney Çin Denizini kontrolü altına alıyor ve Tayvan'ı tehdit ettiklerini görüyoruz."