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Stratejik Vuhledar şehri düştü

Stratejik Vuhledar şehri düştü

04:003/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ukrayna'da savaş üçüncü yıl dönümüne yaklaşırken Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki stratejik Vuhledar şehrinin kontrolünü tamamen ele geçirdi.

Ukrayna ordusu Çarşamba günü, "askeri personeli ve teçhizatı korumak" amacıyla Donetsk bölgesinde önemli bir konuma sahip olan ön cephe kasabasından askerlerini çekeceğini açıkladı. Ordunun Khortytsia kara kuvvetleri oluşumu Telegram'da yayınlanan bir bildiride, "Düşmanın eylemleri sonucunda şehri kuşatma tehdidi ortaya çıktı" dedi. Stratejik olarak yüksek bir noktada yer alan kasaba, Rusya'nın 2022'de geniş çaplı işgalini başlatmasından bu yana direniş gösteriyordu. Savaşta her iki tarafın da ikmal merkezi olan kasaba, doğu ve güney cephelerinin kesiştiği noktada yer alıyor. Rus ordusunun kenti ele geçirmesiyle Ukrayna toprağı Donetsk bölgesinin tamamen işgal edilmesinin de önünü açtığı belirtiliyor.



Rus saldırıları Ukrayna’da can almaya devam ediyor: 9 ölü 23 yaralı

Ukrayna, son 24 saatte Rus ordusunun farklı bölgelere düzenlediği yoğun saldırılarla sarsıldı. Ukraynalı yetkililer, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi. Donetsk İl İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, Rusya'nın Donetsk'e gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Herson İl Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin ise, Herson'daki bir pazar yerine yapılan saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını aktardı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte Rus ordusuna karşı büyük bir direniş sergileyen Ukrayna ordusunun 9 tank, 44 zırhlı araç, 33 top, 1 hava savunma sistemi, 98 insansız hava aracı ve 3 seyir füzesini imha ettiğini, ayrıca 1370 Rus askerini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Son 24 saatte, Rusya ve Ukrayna güçleri arasında 189 çatışma yaşandı, en yoğun çarpışmalar Pokrovsk ve Kurakhovsk cephelerinde meydana geldi. Savaşın yıkıcı etkisi Ukrayna topraklarında devam ederken, çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor.


#ukrayna
#rusya
#işgal

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