Ukrayna'da savaş üçüncü yıl dönümüne yaklaşırken Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki stratejik Vuhledar şehrinin kontrolünü tamamen ele geçirdi.
Ukrayna ordusu Çarşamba günü, "askeri personeli ve teçhizatı korumak" amacıyla Donetsk bölgesinde önemli bir konuma sahip olan ön cephe kasabasından askerlerini çekeceğini açıkladı. Ordunun Khortytsia kara kuvvetleri oluşumu Telegram'da yayınlanan bir bildiride, "Düşmanın eylemleri sonucunda şehri kuşatma tehdidi ortaya çıktı" dedi. Stratejik olarak yüksek bir noktada yer alan kasaba, Rusya'nın 2022'de geniş çaplı işgalini başlatmasından bu yana direniş gösteriyordu. Savaşta her iki tarafın da ikmal merkezi olan kasaba, doğu ve güney cephelerinin kesiştiği noktada yer alıyor. Rus ordusunun kenti ele geçirmesiyle Ukrayna toprağı Donetsk bölgesinin tamamen işgal edilmesinin de önünü açtığı belirtiliyor.