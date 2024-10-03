Stratejik Vuhledar şehri düştü

Ukrayna, son 24 saatte Rus ordusunun farklı bölgelere düzenlediği yoğun saldırılarla sarsıldı. Ukraynalı yetkililer, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi. Donetsk İl İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, Rusya'nın Donetsk'e gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Herson İl Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin ise, Herson'daki bir pazar yerine yapılan saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını aktardı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte Rus ordusuna karşı büyük bir direniş sergileyen Ukrayna ordusunun 9 tank, 44 zırhlı araç, 33 top, 1 hava savunma sistemi, 98 insansız hava aracı ve 3 seyir füzesini imha ettiğini, ayrıca 1370 Rus askerini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Son 24 saatte, Rusya ve Ukrayna güçleri arasında 189 çatışma yaşandı, en yoğun çarpışmalar Pokrovsk ve Kurakhovsk cephelerinde meydana geldi. Savaşın yıkıcı etkisi Ukrayna topraklarında devam ederken, çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor.