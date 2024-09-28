Düşürülen Rus İHA'sı ile birlikte ortaya çıktı: Ukrayna'dan Elon Musk'ı köşeye sıkıştıracak iddia

Ukrayna medyası Rusya'nın İran tasarımı Şahid İHA'larına Starlink terminalleri yerleştirdiğini iddia etti. Ukrayna ordusunun, Starlink uydu iletişim terminali taşıyan bir Rus Shahed-136 uzun menzilli saldırı insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği bildirildi. Elon Musk ise Starlink terminallerini Rus ordusuna sattığı iddialarını yalanlamıştı.
Rusya ve Ukrayna savaşı 2022'nin Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı bir işgalle başlattığı büyük bir çatışmaya dönüştü. Ukrayna, ABD ve Batı’dan aldığı silah desteği ile Rusya’nın ilerleyişini yavaşlattı. Savaş, 2024 yılı itibarıyla devam ederken, Rusya Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak ettiğini ilan etti, ancak bu bölgelerde çatışmalar sürüyor.
Rus İHA'larında Starlink iddiası
Ukraynalı haber kuruluşu Defense Express'te yer alan habere göre Ukrayna hava savunma güçleri, Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece düzenlenen saldırılar sırasında Starlink teknolojisi ile donatılmış bir Shahed-136 tipi Rus insansız hava aracını düşürdü. Starlink ile donatıldığı iddia edilen insansız hava aracına ait görüntüler de paylaşıldı.
Çarşamba sabahı yapılan resmi açıklamaya göre, Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın Kursk ve Krasnodar bölgelerinden fırlatılan toplam 32 Shahed insansız hava aracından 28'ini başarıyla imha etti.
Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Andriy Yusov, Starlink kullanımının giderek "sistematik" hale geldiğini ifade etmişti.
Musk yalanlamıştı
ABD'li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait bir uydu internet sistemi olan Starlink, dünya çapında aktif uydu sayısının önemli bir bölümünü temsil ediyor.
Ukrayna basınında yer alan iddialarla ilgili Musk ve SpaceX'ten henüz bir açıklama gelmezken bu durumun bir krize dönüşüp dönüşmeyeceği tartışılıyor.
Starlink nedir?
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olan Starlink, uydu internet hizmeti olarak öne çıkıyor.
- Starlink uydu internet hizmeti dünya genelinde 4 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. 2020 yılında sınırlı bir beta hizmeti sunmaya başladı ve Aralık 2022 itibarıyla 1 milyon aboneye ulaşan Starlink, dünya yörüngesindeki uydu takımyıldızını kullanarak çeşitli müşterilere internet bağlantısı sağlıyor.
Bu uydu ağı, kullanıcıların daha düşük gecikme süreleriyle yüksek hızlı internet bağlantısı elde etmelerine olanak tanıyor.