Düşürülen Rus İHA'sı ile birlikte ortaya çıktı: Ukrayna'dan Elon Musk'ı köşeye sıkıştıracak iddia

Rusya ve Ukrayna savaşı 2022'nin Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı bir işgalle başlattığı büyük bir çatışmaya dönüştü. Ukrayna, ABD ve Batı’dan aldığı silah desteği ile Rusya’nın ilerleyişini yavaşlattı. Savaş, 2024 yılı itibarıyla devam ederken, Rusya Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak ettiğini ilan etti, ancak bu bölgelerde çatışmalar sürüyor.





Rus İHA'larında Starlink iddiası





Ukraynalı haber kuruluşu Defense Express'te yer alan habere göre Ukrayna hava savunma güçleri, Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece düzenlenen saldırılar sırasında Starlink teknolojisi ile donatılmış bir Shahed-136 tipi Rus insansız hava aracını düşürdü. Starlink ile donatıldığı iddia edilen insansız hava aracına ait görüntüler de paylaşıldı.









Çarşamba sabahı yapılan resmi açıklamaya göre, Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın Kursk ve Krasnodar bölgelerinden fırlatılan toplam 32 Shahed insansız hava aracından 28'ini başarıyla imha etti.









Ukrayna hava kuvvetleri ise Shahed dronunda Starlink teknolojisinin bulunduğuna dair iddialara doğrudan bir yanıt vermekten kaçındı, ancak Ukraynalı uzmanların düşürülen dronları incelemekte olduğunu belirtti. Henüz Shahed-136'nın enkazına ulaşılmamış olsa da, Ukrayna'daki ekipler Rus insansız hava araçlarının tasarımında yapılan değişiklikleri araştırmaya devam ediyor.





Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Andriy Yusov, Starlink kullanımının giderek "sistematik" hale geldiğini ifade etmişti.









Musk yalanlamıştı





ABD'li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait bir uydu internet sistemi olan Starlink, dünya çapında aktif uydu sayısının önemli bir bölümünü temsil ediyor.





Musk, Starlink'in Rusya'ya devredildiği iddialarını kesin bir dille reddetmişti. SpaceX tarafından Şubat ayında yapılan açıklamada, "Rus hükümeti ya da ordusuyla herhangi bir şekilde ilişki içinde olmadığını" denilmişti.





Ukrayna basınında yer alan iddialarla ilgili Musk ve SpaceX'ten henüz bir açıklama gelmezken bu durumun bir krize dönüşüp dönüşmeyeceği tartışılıyor.









Starlink nedir?





Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olan Starlink, uydu internet hizmeti olarak öne çıkıyor.





Starlink uydu internet hizmeti dünya genelinde 4 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. 2020 yılında sınırlı bir beta hizmeti sunmaya başladı ve Aralık 2022 itibarıyla 1 milyon aboneye ulaşan Starlink, dünya yörüngesindeki uydu takımyıldızını kullanarak çeşitli müşterilere internet bağlantısı sağlıyor.





Bu uydu ağı, kullanıcıların daha düşük gecikme süreleriyle yüksek hızlı internet bağlantısı elde etmelerine olanak tanıyor.





Starlink'in temel özellikleri neler?





Dünya genelinde özellikle kırsal ve izole bölgelerde birçok yerde internet bağlantısı sağlayabiliyor.





Uyduların düşük yörüngede bulunmasıyla internet verilerinin daha hızlı iletilmesini sağlıyor.





Uydular çok sayıda kullanıcıyı destekleyebilen ve ağın performansını artıran yeni teknolojilerle donatılmış durumda.





Kullanıcılar, kendi Starlink uydu anteni ve modem gibi ekipmanlarını kurarak hızlı bir şekilde internete bağlanabiliyor.















