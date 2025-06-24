Suriye’de yeni işgal koridorları: Terör devleti askeri faaliyetlerini artırıyor

The New Arab haber sitesi, işgalci gücün Suriye topraklarına saldırılar düzenlediğini raporlarken, askeri koridorlar oluşturan işgalci güç, bu koridorları kullanarak İran’a yönelik saldırılarını koordine ediyor. İran’la askeri devam eden çatışmalar sonrası İsrail’in bir sonraki hedefinin Suriye’deki işgalini genişletmek olacağı değerlendirilirken, söz konusu oluşturulan koridorların gelecekte bu işgale zemin hazırlamak için kullanılacağı belirtiliyor. Yeren bir gözlem grubu olan Ahrar Houran Topluluğu Ağı, siteye yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin 13 Haziran’da başlayan İran operasyonundan bu yana Kuneytra ve Dera vilayetlerinde saldırılarını yoğunlaştırdığını, zaman zaman operasyonların Batı Şam kırsalına kadar ulaştığını belirtti. Beit Jinn'de İsrail askerlerinin bir kişiyi suikastla öldürdüğü, bazı kişileri ise gözaltına aldığı bildirildi. Bu saldırılar, evlerin yıkılması, keyfi gözaltılar ve özellikle El-Hamidiyye gibi bölgelerde silah ya da firari arama bahanesiyle güvenlik kontrol noktaları kurulmasını da içeriyor.