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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam’daki kilise saldırısına tepki: Suriye'nin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam’daki kilise saldırısına tepki: Suriye'nin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz

09:0923/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, "Bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şam'daki menfur saldırıyı lanetlediğini belirtti

"Asla izin vermeyeceğiz"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.
Suriye'nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız. Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye'nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye hükümetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz"


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