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Suriyeli devrimciler Deyrizor'u PKK'dan temizledi

Suriyeli devrimciler Deyrizor'u PKK'dan temizledi

00:1011/12/2024, Wednesday
G: 11/12/2024, Wednesday
IHA
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Deyrizor'un PKK'dan temizlenmesiyle bölge halkı kutlama yaptı.
Deyrizor'un PKK'dan temizlenmesiyle bölge halkı kutlama yaptı.

Suriyeli milli güçlerin Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamındaki ilerleyişi sürüyor. Suriye'de Beşşar Esed rejimini sonlandıran devrimciler, terör örgütü PKK/YPG'yi de ülkeden temizlemek için operasyona devam ediyor. Bu kapsamda Suriyeli milli güçlerin, PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardığı bildirildi.

Suriye'de milli güçler, terör örgütü
PKK/YPG
kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı.

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Suriyeli devrimciler Deyrizor'u PKK'dan temizledi
Dünya / Ortadoğu
11 December, Wednesday

Suriye'de milli güçlerin ilerleyişi sürüyor. Milli güçler,
terör örgütü PKK/YPG
kontrolündeki
Deyrizor
'u terör örgütünden kurtardı.

Devrimciler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve milli güçler kutlama yaptı.



#Deyrizor
#Suriye
#Terör Örgütü
#PKK
#YPG

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