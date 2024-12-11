Deyrizor'un PKK'dan temizlenmesiyle bölge halkı kutlama yaptı.
Suriyeli milli güçlerin Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamındaki ilerleyişi sürüyor. Suriye'de Beşşar Esed rejimini sonlandıran devrimciler, terör örgütü PKK/YPG'yi de ülkeden temizlemek için operasyona devam ediyor. Bu kapsamda Suriyeli milli güçlerin, PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardığı bildirildi.
Suriye'de milli güçler, terör örgütü
PKK/YPG
kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı.
Suriyeli devrimciler Deyrizor'u PKK'dan temizledi
Dünya / Ortadoğu
11 December, Wednesday
Suriye'de milli güçlerin ilerleyişi sürüyor. Milli güçler,
terör örgütü PKK/YPG
kontrolündeki
Deyrizor
'u terör örgütünden kurtardı.
Devrimciler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve milli güçler kutlama yaptı.
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