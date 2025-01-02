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Suriye’nin ilk kadın valisi

Suriye’nin ilk kadın valisi

04:052/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Mohsine Saleh Al-Muhtawwi
Mohsine Saleh Al-Muhtawwi

Yeni Suriye yönetimi, Dürzi nüfusun ağırlıkta olduğu Süveyda kentinde halkın talebi üzerine Mohsine Saleh Al-Muhtawwi’yi vali olarak atadı. Suriye’nin de ilk kadın valisi olarak tarihe geçen Al-Muhtawwi ticaret ve ekonomi mezunu.

Esed rejiminin devrilmesi sonrası Suriye’de kurulan yeni yönetim, Süveyda kentinde halkın talebi üzerine Mohsine Saleh Al-Muhtawwi’yi vali olarak atadı. Al-Muhtawwi, Suriye’nin de ilk kadın valisi olarak tarihe geçti. Al-Muhtawwi, 1970 yılında Süveyda’nın Lîbenê köyünde doğdu. Dürzî toplumundan olan Mohsine Saleh Al-Muhtawwi Şam Üniversitesi Ticaret ve Ekonomi Fakültesi’ni bitirdi. 1990’lı yıllarda Süveyda’nın Dera yönetiminde çalışmış ve Hazine bölümü başkanlığı da dahil birçok görev almış olan Al-Muhtawwi, yönetimdeki yolsuzluklar nedeniyle Mart 2023'te istifa etmişti.




#Suriye
#Süveyda
#Al-Muhtawwi

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