Suriye’nin ilk kadın valisi

Esed rejiminin devrilmesi sonrası Suriye’de kurulan yeni yönetim, Süveyda kentinde halkın talebi üzerine Mohsine Saleh Al-Muhtawwi’yi vali olarak atadı. Al-Muhtawwi, Suriye’nin de ilk kadın valisi olarak tarihe geçti. Al-Muhtawwi, 1970 yılında Süveyda’nın Lîbenê köyünde doğdu. Dürzî toplumundan olan Mohsine Saleh Al-Muhtawwi Şam Üniversitesi Ticaret ve Ekonomi Fakültesi’ni bitirdi. 1990’lı yıllarda Süveyda’nın Dera yönetiminde çalışmış ve Hazine bölümü başkanlığı da dahil birçok görev almış olan Al-Muhtawwi, yönetimdeki yolsuzluklar nedeniyle Mart 2023'te istifa etmişti.