Ezber bozan anket: Suriye politikasına destek yüzde 72

Türkiye, rejimin değiştiği Suriye’ye yönelik hükümet politikalarına destek verdi. AK Parti kaynakları, 61 yıllık Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık sonrasında Suriye'de başlayan sürece ilişkin de kamuoyunun nabzını ölçeme kararı aldıklarını belirterek, halka iktidarın Suriye politikası dahil dış politikadaki tutumunu sorduklarını ifade etti.

2 BİN 700 KİŞİ KATILDI

Genel Merkez, 10-12 Aralık tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 700 katılımcıya “Hükümetin, Suriye, Rusya, Ukrayna, Akdeniz ve diğer bölgeler de izlediği dış politikasına katılıyor musunuz” diye sorulduğunu ifade eden kaynaklar, ankate katılanların yüzde 72’sinin hükümet politikalarına destek verdiğini belirtti. Vatandaşların yüzde 21’i ‘kesinlikle katılıyorum’, yüzde 22’si 'kısmen katılıyorum', yüzde 29’u ise 'katılıyorum’ yanıtlarından birini işaretledi.

TERÖRÜN ÇÖZÜMÜ İÇİN DE ÖNEMLİ

Kaynaklar, Genel Merkez’e gelen ilk kamuoyu araştırmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Kaynaklar, “Bu oran büyük ölçüde, terörün bitirilmesi noktasında atılan adımlara verilen desteği yansıtıyor” ifadelerini kullandı. Kaynaklar, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü varlığının da büyük ölçüde tasfiye edilmesi için de Suriye'deki yeni yönetime destek verileceğini aktararak, “Halkımız, 2015 yılında sonlanan çözüm sürecinin örgüt tarafından bitirildiğinin farkında. Yeni dönemde bir adımlarımızı tartarak atıyoruz” dedi.

DEVLET SİLAH BIRAKMAZ

Örgütün silah bırakmadığı bir ortamda operasyonların bir gecede sonlanmasını beklenemeyeceğini ifade eden kaynaklar, “Önümüzde Kuzey İrlanda ve İngiltere’deki İRA, İspanya'da ETA örnekleri var. Bu ülkeler Batılı ülkeler kendi topraklarında bölücülüğe izin vermeyen ülkeler. O yüzden biz de kendi topraklarımızın bölünmesine izin vermeyeceğiz” vurgusu yaptı.

CHP ‘BİZE NE’ DİYORDU

Özellikle CHP, aradaki 911 km’lik sınıra rağmen Türkiye’nin Suriye’deki Esed zulmüne kayıtsız kalmasını istiyor ve seçimde sığınmacıları kovmayı vadediyordu. Mülteci düşmanlığının etkisinde kalan bazı AK Partililer bile “açık kapı” politikasının kendilerine kaybettirdiğini düşünüyordu. Anket bu görüşleri yalanlamış oldu.







