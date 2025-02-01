Suriye’ye düzenli ordu desteği

Suriye’de geçiş hükümeti yeni yol haritasını belirlerken, düzenli ordu kurulması için de adımlar atıyor. Edinilen bilgilere göre Türkiye, Suriye’de ordunun yeniden yapılanması kapsamında rehber niteliğinde olacak. Bu hafta içerisinde Türkiye’den askeri bir heyet Şam’da temaslarda bulundu. Millî Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Türk heyeti ile Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra başkanlığındaki heyet bir araya geldi.

ASKERİ TESİSLER İNCELENDİ

Türk heyetinin yaptığı ziyarette, yeni yönetimin askeri tesisleri incelendi. Ordunun neye ihtiyacı olup olmadığının tespiti yapılacak. Ordunun teknik destek, muharebe sistemleri, mühimmat, üniforma, kamuflaj, barınma ile ilgili ihtiyaçları belirlenecek. Silahlı grupların kendini lağvetmesi ve yeni orduya katılmasının ardından durum tespiti yapılacak. Bu tespitlerin ilerleyen günlerde faaliyete dönüşeceği belirtiliyor. Türkiye, Suriye’ye ordunun sahadaki askeri anlamda ihtiyaçları ve koordinasyonu konusunda destek verecek. Ayrıca Türkiye, Baas rejiminden kalan silah ve savunma sistemlerinin bakım, onarım ve ikmalinin yapılması konusunda da yeni yönetime destek olacak.

Edinilen bilgilere göre; yeni hükümetin Türkiye’den, manevi desteğin yanı sıra ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından da destek istediği öğrenildi. Askeri heyetin ziyaretinde Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazası için terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için atılacak adımlar konuşuldu.Ülkede kendini lağvetmeyen tek örgüt olan PKK/YPG’nin köşeye sıkıştırılması planlanıyor. Türkiye, öncelikli olarak Suriye’nin yeni yönetiminin bu konuda bir adım atmasını bekliyor. Destek ve ihtiyaç olduğu anda her türlü desteği vereceğini de muhataplarına iletiyor. Daha önce terör örgütündeki yabancı güçlerin çekilip ülkelerine dönmesini, örgütün Suriyeli elemanlarının da silah bırakmasını ve örgüt liderlerinin ülkeyi terk etmesini isteyen Türkiye, bu şartların sağlanması için Şara hükümetinden desteğini esirgemeyecek.











