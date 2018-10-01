Dünya Suuddan ultra lüks turizm
ORTADOĞU

Suud’dan ultra lüks turizm!

‘Ilımlı İslam’ açıklamasının ardından çeşitli reformlar başlatan Suudi Arabistan, bu kez ülkeye daha fazla turist çekebilmek için Kızıldeniz’in kuzeybatı sahillerinde dev bir sağlık ve turizm projesi başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızıldeniz’in kuzeybatı sahillerinde dev bir sağlık ve turizm projesi başlatıldı.
Kızıldeniz’in kuzeybatı sahillerinde dev bir sağlık ve turizm projesi başlatıldı.

İngiliz haber sitesi Independent’a göre “Orta Doğu’nun Rivierası” olarak anılan Amaala isimli projede ülkede el değmemiş yaklaşık 4 bin kilometre uzunluğundaki doğal sahiller kullanılması planlanıyor. Projede, sanat akademisi, birkaç yat kulübü, 2 bin 500 yatak kapasiteli oteller, 200’den fazla mağaza yer alıyor.

“Ultra lüks” olarak tanımlanan tatil yerinde sunulması planlanan etkinlikler arasında deve yarışları, şahinle avlanma, golf, tehlikeli sporlar, tiyatro, galeri ve heykel gibi sanatsal ve kültürel performanslar için çok yönlü mekanlar olması planlanıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın “Vizyon 2030” kapsamında yapılan projeyle ülkenin petrole dayanan gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve Suudilerin kapalı yaşantılarının biraz daha dışa açık hale getirilmesi hedefleniyor.

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