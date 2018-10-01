Dünya İsrail Han El Ahmer Köyünü bugün yıkacak
ORTADOĞU

Han el-Ahmer’e girişler kapatıldı

İsrail Han El Ahmer Köyü'nü bugün yıkacak

İşgalci İsrail yönetimi, Filistin’de, Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantıyı sağlayan Han el-Ahmer köyünü askeri bölge ilan etti. Bölgeye giriş ve çıkışları kapatan İsrail güçleri, köyün girişine demir kapılar koydu. Han el-Ahmer köyü İsrail’in eline geçerse, Kudüs’ü Filistin’in geri kalanından koparacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail, 1 Ekim’e kadar bölgede yaşayan Filistinlilerden kendi evlerini yıkmasını istemişti.
İsrail, 1 Ekim’e kadar bölgede yaşayan Filistinlilerden kendi evlerini yıkmasını istemişti.

Uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen Han el-Ahmer’i yıkma kararından vazgeçmeyen işgalci İsrail yönetimi, cuma günü köye tüm giriş ve çıkışları kapattığı ortaya çıktı.

Daha önce 1 Ekim’e kadar bölgede yaşayan Filistinlilerden evlerini yıkmasını isteyen terör devleti İsrail, Filisitinlilerin girişine izin vermedi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İslam dünyasından gelen çağrılara kulak asan işgal güçleri, İsrailli yerleşim yeri olan Kfar Adummim’i genişletmeye devam ediyor. Han el-Ahmer köyü İsrail’in eline geçerse, Kudüs’ü Filistin’in geri kalanından koparmış olacak. Filisitinliler, uluslararası toplumdan İsrail’e daha fazla teki göstermesini bekliyor.

EVLERİNİZİ YIKIN, TEBLİGATI

İsrail yönetimi, geçen haftalarda bölge sakinlerine 1 Ekim’e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti. Ayrım Duvarı İle Mücadele Heyeti Müdürü Abdullah Ebu Rahmet, İsrail askerlerinin Han el-Ahmer bölgesine gelerek Filistinlilere bir ihtar mektubu teslim ettiğini belirtmişti. Ebu Rahmet, ihbarnamede İsrail’in, “Filistinlilerden kendi elleriyle evlerini yıkmalarını ve bölgeden taşınmalarını istediğini” kaydetmişti.

ASKERİ BÖLGE İLAN ETTİ

Bu gelişmenin üzerinden ardından İsrail güçleri cuma günü, Han el-Ahmer’e giden tüm yolları kapatarak, bölgeyi abluka altına aldı. Sabah saatlerinde köyün girişine demir kapılar koyan İsrail güçleri, bölgeye yaşayanları ve gazetecilerin köye girişine izin vermedi. Terör devletinin baskılarına boyun eğmeyen köy halkının gösterileri sürüyor.

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