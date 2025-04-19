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Tacikistan'da deprem: Komşu ülke Özbekistan'da da hissedildi

Tacikistan'da deprem: Komşu ülke Özbekistan'da da hissedildi

11:2519/04/2025, Cumartesi
AA
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Tacikistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tacikistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti'ndeki İşkaşim bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, komşu ülke Özbekistan'da da hissedildi.

Özbekistan Sismoloji Merkezi, Tacikistan'ın Afganistan ile sınırında meydana gelen depremin yerel saatle 11.47'de kaydedildiğini açıkladı.

Merkez üssü Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti'ndeki İşkaşim ilçesinin 69 kilometre güneyi olan 5,5 büyüklüğündeki deprem, 120 kilometre derinlikte meydana geldi.

Dağlık bölgede kaydedilen depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

  • Bölgede son bir haftada farklı büyüklüklerde 6 deprem meydana gelirken 13 Nisan'da aynı bölgede 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
Deprem, komşu ülke Özbekistan'da da hissedildi.
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