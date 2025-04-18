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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi

13:1218/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş Ekinözü'nde Saat 11:45'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.05 km derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi.


AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinde saat 11.45’de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.




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