Tarlada çalışan sivillere roketle saldıran PKK bir çocuğu katletti

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı" denildi.

OYNAT PKK/YPG'nin Afrin'de tarlaya attığı roketler küçük çocuğu hayattan kopardı Terör örgütü PKK/YPG tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından paylaşıldı. BiP'te paylaş

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Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı. pic.twitter.com/xf73FDIgxL REKLAM May 2, 2021

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