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Dünya Tarlada çalışan sivillere roketle saldıran PKK bir çocuğu katletti
ZEYTİN DALI HAREKATI

Tarlada çalışan sivillere roketle saldıran PKK bir çocuğu katletti

Terör örgütü PKK/YPG Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'de tarlada çalışan sivillere roketli saldırı düzenledi. MSB'den yapılan açıklamada teröristlerin saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ve bir sivil yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Tarlada çalışan sivillere roketle saldıran PKK bir çocuğu katletti
Saldırıda yaralanan küçük çocuk kurtarılamadı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı" denildi.

PKK/YPG'nin Afrin'de tarlaya attığı roketler küçük çocuğu hayattan kopardı
OYNAT
PKK/YPG'nin Afrin'de tarlaya attığı roketler küçük çocuğu hayattan kopardı
Terör örgütü PKK/YPG tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından paylaşıldı.


Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

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