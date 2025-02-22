Tehcirde geri adım: Yanlış anlaşıldık

ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’nin yeniden imarı için burada bulunan 2.3 milyon Filistinlinin Ürdün ve Mısır’a tehcirini savunan ABD Başkanı Donald Trump’ın “yanlış anlaşıldığını" söyledi. Konuya dair ABD’nin Miami şehrinde düzenlenen konferansta konuşan Witkoff, Trump’ın planının "Filistinlileri yerinden etmeyi amaçlamadığını" iddia ederek, "Başkan, herkesi orada yaşayan halk için neyin zorlayıcı ve neyin en iyi çözüm olduğu konusunda düşünmeye sevk etmeye çalışıyor. Bu, Filistinlileri yerinden etme planımızın olduğu anlamına gelmiyor" diye konuştu. Trump’ın Gazze sakinlerini düşündüğünü öne süren Witkoff, "Örneğin, orada bir evde mi yaşamak istiyorlar, yoksa daha iyi bir yere yerleşme, iş, gelir ve finansal beklentilere sahip olma fırsatına sahip olmayı mı tercih ediyorlar?" dedi. Gazze’deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önererek tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "Gazze’yi devralacağını" söylemişti. "Gazze’yi elimizde tutacak ve yöneteceğiz" diyen Trump, "ABD’nin bu toprak parçasını kontrol etmesiyle birlikte Ortadoğu’da ilk kez istikrar sağlanabilir" iddiasında bulunmuştu. Trump, "Filistinliler ya da şu anda Gazze’de yaşayan insanlar başka bir yerde güzel bir şekilde yaşıyor olacaklar" ifadelerini kullanmıştı.