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Tehcirde geri adım: Yanlış anlaşıldık

Tehcirde geri adım: Yanlış anlaşıldık

04:0022/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
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Steve Witkoff
Steve Witkoff

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’nin yeniden imarı için 2,3 milyon Filistinlinin Ürdün ve Mısır’a tehcir edilmesini savunan ABD Başkanı Trump’ın yanlış anlaşıldığını söyledi. Witkoff, Trump’ı, “Herkesi orada yaşayan halk için neyin zorlayıcı ve neyin en iyi çözüm olduğu konusunda düşünmeye sevk etmeye çalışıyor” diyerek savunmaya çalıştı.

ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’nin yeniden imarı için burada bulunan 2.3 milyon Filistinlinin Ürdün ve Mısır’a tehcirini savunan ABD Başkanı Donald Trump’ın “yanlış anlaşıldığını" söyledi. Konuya dair ABD’nin Miami şehrinde düzenlenen konferansta konuşan Witkoff, Trump’ın planının "Filistinlileri yerinden etmeyi amaçlamadığını" iddia ederek, "Başkan, herkesi orada yaşayan halk için neyin zorlayıcı ve neyin en iyi çözüm olduğu konusunda düşünmeye sevk etmeye çalışıyor. Bu, Filistinlileri yerinden etme planımızın olduğu anlamına gelmiyor" diye konuştu. Trump’ın Gazze sakinlerini düşündüğünü öne süren Witkoff, "Örneğin, orada bir evde mi yaşamak istiyorlar, yoksa daha iyi bir yere yerleşme, iş, gelir ve finansal beklentilere sahip olma fırsatına sahip olmayı mı tercih ediyorlar?" dedi. Gazze’deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önererek tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "Gazze’yi devralacağını" söylemişti. "Gazze’yi elimizde tutacak ve yöneteceğiz" diyen Trump, "ABD’nin bu toprak parçasını kontrol etmesiyle birlikte Ortadoğu’da ilk kez istikrar sağlanabilir" iddiasında bulunmuştu. Trump, "Filistinliler ya da şu anda Gazze’de yaşayan insanlar başka bir yerde güzel bir şekilde yaşıyor olacaklar" ifadelerini kullanmıştı.


GAZZE’DE İKİNCİ AŞAMA İÇİN İLERLEME VAR

Öte yandan, Gazze’de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ikinci aşaması için ABD ile İsrail arasındaki görüşmeler devam ediyor. Witkoff, Miami’deki konferansta yaptığı konuşmada, sürecin ikinci aşaması için yürütülecek müzakerelerin zor geçeceğini ifade etti. Buna rağmen umutlu olduğunu söyleyen Witkoff, "İlk aşamadaki iyi niyetin ikinci aşamaya da taşınmasını umuyorum. Çünkü orada rehin tutulan çocukları olan çok sayıda aile var" dedi. Müzakerelerde aşama kaydedildiğine dikkat çeken Witkoff, "Görüşmelerde iyi bir ilerleme kaydediyoruz. Umarım bu iyi sonuçlara yol açar" diye konuştu. İsrail basını ise ABD tarafının ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelerin devam etmesi gerektiğini İsrail tarafına bildirdiğini aktarmıştı. İsrail basınına göre, geçtiğimiz pazartesi günü İsrail heyeti, müzakereleri başlatmak üzere arabulucu taraflardan Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitmişti.


#ABD
#Steve Witkoff
#Gazze

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